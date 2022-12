Massa confía en que continuará bajando la inflación y no habrá sobresaltos financieros

Con los goles de Messi y el buen ánimo que esto supone en la población, en el gobierno se entusiasman que se culminará el año con buenas noticias. El presidente Alberto Fernández, por de pronto, este miércoles a partir de las 10 de la mañana acompañado de todo su gabinete hará un racconto de sus 3 años de gobierno. Es que, el primer mandatario está convencido que a pesar de la pandemia y de la guerra, su gestión al frente de la Casa Rosada merece tener una consideración positiva. Y, respecto de la mirada pesimista que reflejan las diferentes encuestadoras, a juicio del entorno presidencial, es producto de algunos medios cuyo objetivo es mostrar todo lo negativo. Por de pronto, quien le sumara a su gestión algunas noticias positivas es el ministro Sergio Massa. Es que, pese al pronóstico de distintas consultoras en cuanto a que la inflación del mes pasado habría sido superior a 6%, en el Ministerio de Economía existe confianza en cuanto a que el índice de noviembre, que se conocerá este jueves, comenzará con un 5. Pero lo que más alienta al Palacio de Hacienda, según señalan en la cartera, es la tendencia a la baja que vienen mostrando los precios. Anticipan que esta progresiva reducción en el ritmo inflacionario es acompañada de un ordenamiento tanto en el plano de la deuda pública como en el fiscal. En la primera semana de diciembre la suba de alimentos fue 1,1% respecto de la semana anterior acumula una inflación de 3,2% promedio en las últimas cuatro semanas y 3,1% punta a punta en el mismo período, según la consultora LCG. Este comportamiento se explica por una caída de 0,3% en verduras durante la primera semana del mes en curso, y aumentos menores en rubros importantes como aceites, que subió 0,2%, y carnes, 0,4%. En tanto, para Marina dal Pogetto, el relevamiento de la segunda semana de diciembre del rubro alimentos consumidos en el hogar tuvo un incremento de 1.2%, lo cual lleva a la consultora a estimar que la suba total en el mes podría ser 4,4%. El dato de Eco Go coincidiría con las estimaciones oficiales que proyectan una inflación general para diciembre de 5%. “Lo que veo es que la carne estuvo bajando y eso contuvo los alimentos y ayudó a frenar un poco la inflación pero el resto sigue subiendo a buen ritmo” señaló el economista Camilo Tiscornia a Ámbito. Al respecto, alertó que “parece que difícil que la inflación de diciembre baje de 6%, por más que noviembre pueda quedar abajo”. Como antecedente, durante el mes de noviembre el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró un incremento menor a 6%, fue de 5,8%, y acumula en los primeros once meses del año una suba de 82,9%. Cuentas Junto con la desaceleración de la inflación, en el Palacio de Hacienda también aseguran que habrá un progresivo ordenamiento de las finanzas públicas. En tal sentido, anticipan que obtendrán una importante oferta de fondos en la licitación de deuda que se realizará este miércoles. El tema es seguido con particular atención por el mercado, tras un noviembre que finalizó con el peor financiamiento neto negativo desde abril. En la próxima licitación vencen más de $400.000 millones y el Gobierno no deberá únicamente lograr un roll-over del 100%, sino que necesita conseguir financiamiento neto extra para evitar recurrir a fuentes alternativas que vuelquen más pesos a la economía en un mes con déficit elevado, según sostiene la consultora Ecolatina. En la conducción económica también están confiados en que cumplirán con la meta de déficit anual comprometida ante el FMI. “Nos guardamos balas para diciembre, pisando gastos y apretando cajas” sostienen en el área de Hacienda. Y aclaran que el resultado lo lograrán sin devengar gastos que luego no se pagan, uno de los temas que más cuestionó en su momento el Fondo al ex ministro Martín Guzmán.

