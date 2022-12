Cascallares y Fabiani entregaron subsidios para mejoras habitacionales

En el marco del 74° aniversario de San José, el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, junto a Mariano Cascallares concretaron en la Casa de la Niñez de esa localidad browniana la entrega de subsidios destinados a ampliaciones y mejoras habitacionales de viviendas familiares. Hasta el momento ya se gestionaron 450 de estos beneficios para familias de Almirante Brown en el marco de una política pública articulada entre el Municipio y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense. En la oportunidad Cascallares y Fabiani entregaron 58 beneficios para vecinas y vecinos de los barrios Agustín Ramírez, Ombú, Virgen de Lujan y La Unión de San José; y de los barrios Gauchito Gil, 14 de febrero, 2 de mayo, 6 de diciembre y La Tranquera de la localidad de San Francisco de Asís. “Seguimos acompañando a las familias brownianas para que puedan realizar las ampliaciones y las mejoras habitacionales que necesitan, en un trabajo que articulamos con la Provincia de Buenos Aires”, indicó Mariano Cascallares. Mientras tanto, en la Plaza Madre Teresa de Calcuta, situada en la intersección de las calles Hornero y Frías de San José, se celebró el 74 aniversario de San José. Las actividades comenzaron con un show de danza de los ballets “Sueños del Sur“ y “Lunas de Plata” y continuaron con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino. Luego se descubrió una placa conmemorativa en homenaje a los 40 años de la Gesta Malvinera y el cura párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Itatí, Blasius Loli Libur, realizó una bendición de gracias. Posteriormente se entregaron banderas de ceremonia al Centro de Jubilados y Pensionados “10 de Sepiembre”, al Jardín Comunitario “Colores”, a los Jardines de Infantes N°949 y N°960; a la Escuela Primaria N°15 Y la Secundaria N°15, además de una ordenanza conmemorativa a Gerardo Varaldo, un vecino de la localidad destacado por su trayectoria como periodista en los medios radiales de la zona. “Desde el inicio de la gestión de Mariano (Cascallares) llevamos adelante en San José obras realmente muy importantes y nuestro compromiso es el de seguir potenciando esta localidad tan querida para tener el Almirante Brown que nos merecemos”, sostuvo Juan Fabiani durante la actividad. Entre las obras realizadas en San José, se encuentran más de 120 cuadras de asfalto, el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud N°32 “San José” y la remodelación del CAPS N°11 “La Gloria”, además de la cobertura al 100 por ciento de cloacas. También obras de ampliación en la Escuela Secundaria N°50 y el Jardín de Infantes N°949; un nuevo playón deportivo en la Plaza Madre Teresa de Calcuta; la construcción de los jardines N°960 u N°965 (próximo a inaugurarse” y en materia de seguridad la instalación de 32 alarmas comunitarias y el nuevo destacamento de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas, entre muchos avances más. Finalmente, los ballets de danza cerraron la jornada con la tradicional “Chacarera a Brown”. Cabe destacar que en el marco de esta festividad, el sábado 17 de diciembre se realizará un festival artístico para toda la comunidad, en la intersección de Calle Salta y 30 de Septiembre, que contará también con Food Trucks, y un show musical del grupo Los Lamas, entre muchas propuestas más. De la actividad participaron también el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva; el delegado de San José, Humberto Morelli, y el coordinador de ex combatientes, José Manuel Palacios, además de funcionarios, funcionarias, concejales, concejalas, consejeros y consejeras escolares, ex combatientes, vecinos y vecinas.

