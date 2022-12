Con gol de Neymar Brasil le gana a Croacia en tiempo suplementario

Final del primer suplementario 15′: Gol de Brasil: Neymar gambeteó a Livakovic en el área y le da la ventaja a la Verdeamarelha 14′: Danilo (BRA) remata muy desviado. Tiros al arco: Brasil 17 – Croacia 7 13′: Antony le tira un caño a Perisic, que despeja al lateral 12′: Brozovic (CRO) con una clara situación solo en el área de Brasil, remata desviado por encima del travesaño 11′: Kovacic remata al arco, despeja en el área chica Thiago Silva 10′: Pedro (BRA) intenta una tijera en el área, sale mordida y contiene Livakovic 9′: Falta de Kovacic (CRO) sobre Paquetá (BRA) 8′: Centro de Rodrygo, que no puede encontrar en el área a Paquetá 7′: Cambio en Brasil: entra Alex Sandro por Danilo 6′: Falta de Paquetá (BRA) sobre Modric (CRO) 4′: Falta de Borna Sosa (CRO) sobre Antony (BRA). Foules: Croacia 16 – Brasil 14 3′: Falta de Neymar (BRA) sobre Brozovic (CRO) 2′: Falta de Vlasic (CRO) sobre Marquinhos (BRA) 1′: Tiro de esquina para Brasil: Neymar encuentra la cabeza de Pedro, sale desviado Inicio del primer suplementario Final del tiempo reglamentario: Brasil y Croacia no se sacan ventajas y van a alargue 48′: Remate al arco de Antony (BRA), ataja Dominik Livakovic (CRO) 47′: Falta de Modric (CRO) sobre Rodrygo (BRA). Foules: Croacia 15 – Brasil 13 46′: Mano de Antony (BRA) 45′: De nuevo Rodrygo desborda, rebota en la defensa y es tiro de esquina para Brasil 44′: Ataca Brasil con Rodrygo, Gvardiol despeja a tiempo 41′: Pedro lucha en ataque con Gvardiol, le rebota y es saque de meta para Croacia 40′: Remate de Militao, rebota en la defensa y es tiro de esquina para Brasil 39′: Presiona Croacia sobre la salida con los pies del arquero Alisson, que despeja al lateral sin complicarse 38′: Cambio en Brasil: entra Pedro por Richarlison 37′: Falta de Danilo (BRA) sobre Nikola Vlasic (CRO) 36′: Cabezazo de Richarlison (BRA) en el área croata, sale desviado por encima del travesaño Foto: AFP. 34′: Remate de Paquetá, nueva atajada salvadora de Livakovic 31′: Tarjeta amarilla para Marquinhos, por falta sobre Modric 30′: Nuevo mano a mano de Neymar frente a Livakovic en el área croata, una vez más el arquero croata con los pies desvía al córner 29′: Falta de Perisic (CRO) sobre Militao (BRA) 28′: Josip Juranovic (CRO) frena la avanzada de Neymar 26′: Doble cambio en Croacia: ingresan Nikola Vlasic y Bruno Petkovic, salen Mario Pasalic y Andrej Kramaric 25′: Falta de Antony (BRA) sobre Mateo Kovacic (CRO) 23′: Gvardiol encuentra a Perisic en el área, el cabezazo es débil y controla Alisson 22′: Tarjeta amarilla para Casemiro (BRA) por falta sobre Kramaric 20′: Dominik Livakovic salva a Croacia, en un mano a mano con Paquetá que desvía al córner 20′: Tiro libre para Brasil: Casemiro la revienta en la barrera 19′: Falta de Brozovic (CRO) sobre Neymar (BRA) 18′: Cambio en Brasil: entra Rodrygo, sale Vinicius 18′: Militao desborda hasta el fondo del campo croata, tira el centro y es despejado por la defensa 17′: Centro de Perisic al área brasileña, anticipa bien el arquero Alisson 15′: Partido parejo: posesión de balón repartida en partes iguales para cada equipo 13′: Antony encuentra a Richarlison en el área, intenta el desborde y se le va larga 10′: Cambio en Brasil: Entra Antony por Raphinha Foto: AFP. 9′: Lo tuvo Neymar cara a cara con Livakovic, gran respuesta del arquero croata con los pies 7′: Perisic busca a Pasalic en el área, se va larga y es saque de arco para Brasil 6′: Falta de Militao (BRA) sobre Modric (CRO) 5′: Tiro de esquina para Croacia: Modric mete la pelota en el área, cabecea Perisic y queda en posición adelantada Kramaric 4′: Desborde de Juranovic (CRO) por derecha, despeja Danilo al córner 3′: El VAR revisa una mano en el área croata, no hay intención ni penal 2′: Remate de Neymar, que desvía la defensa croata 1′: Falta de Pasalic (CRO) sobre Marquinhos (BRA) Inicio del segundo tiempo. Sin cambios en ambos equipos Foto: AFP. Final del primer tiempo: Brasil y Croacia empatan sin goles 46′: Offside de Mario Pasalic 45′: Falta de Richarlison (BRA) sobre Brozovic (CRO). Foules: Brasil 5 – Croacia 8 44′: Posición adelantada de Andrej Kramaric (CRO) 43′: Thiago Silva (BRA) despeja un buen intento de Perisic en ataque 41′: Tiro libre para Brasil: Neymar la mete entre la barrera y ataja Livakovic 40′: Falta de Brozovic sobre Vinicius en la puerta del área croata 36′: Marcelo Brozovic (CRO) encara a la defensa brasileña, la tira demasiado larga y es saque de arco para los sudamericanos 35′: Foul de Paquetá (BRA) sobre Modric. Faltas: Brasil 5 – Croacia 7 34′: Remate de Richarlison (BRA), despeja el arquero Livakovic 31′: Falta de Militao (BRA) sobre Borna Sosa (CRO) 30′: Marcelo Brozovic (CRO) amonestado por una fuerte falta sobre Neymar Foto: AFP. 29′: Remate muy desviado de Ivan Perisic (CRO). 28′: Tiro libre para Brasil: Neymar busca a Casemiro, que mete el centro sin éxito para que despeje la defensa croata 27′: Falta de Gvardiol (CRO) sobre Raphinha. 25′: Tiro libre para Croacia: Modric mete el centro, que despeja de cabeza Danilo 24′: Tarjeta amarilla para Danilo (BRA) por una peligrosa intervención con la pierna levantada sobre Juranovic 23′: Falta de Paquetá (BRA) sobre Modric (CRO). 22′: Casemiro (BRA) remata desviado. Tiros al arco: Brasil 3 – Croacia 2 20′: Neymar (BRA) se crea espacio en el área y remata al arco, controla el arquero croata Livakovic 19′: Vinicius se asocia con Richarlison en el área, despeja la defensa croata 17′: Raphina intenta romper la línea defensiva croata, despeja Borna Sosa 14′: Desborda Luka Modric para Croacia, mete el centro y despeja de cabeza en el área Militao 13′: Tiro de esquina para Croacia: centro al primer palo que despeja Richarlison 12′: Profundiza Croacia con Pasalic, que mete centro al área y no pueden conectar ni Juranovic ni Perisic 10′: Offside de Neymar (BRA) Foto: AFP. 9′: Ataca Brasil: remate de Vinicius que despeja primero Sosa, agarra el rebote Raphinha que desborda pero se le va el balón por línea de fondo 8′: Falta de Kovacic (CRO) sobre Raphinha (BRA). Foules cometidos: Croacia 4 – Brasil 1 7′: Falta de Borna Sosa (CRO) sobre Raphinha (BRA) 6′: Falta de Ivan Perisic (CRO) sobre Eder Militao (BRA) 5′: Kovacic busca profundizar con Perisic pero el pase se va largo al lateral 4′: Vinicius con el primer remate al arco para Brasil, ataja sin problemas Livakovic 2′: Falta de Richarlison (BRA) sobre Kovacic (CRO) 1′: Croacia presiona alto cerca del arco de Brasil, sale con solvencia el arquero Alisson Inicio del partido: Brasil y Croacia abren los cuartos de final del Mundial de Qatar

Both comments and pings are currently closed.