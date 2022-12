El 2 de enero comienza el juicio por la muerte de Fernando Báez Sosa

El joven fue asesinado a golpes por ocho rugbiers en 2020. La madre invita a la gente a participar de una sentada en Plaza Congreso El 2 de enero de 2023 comenzará en Dolores el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa contra los ocho rugbiers acusados por su asesinato, ocurrido el 18 de enero de 2020 a la salida de un boliche en Villa Gesell. En ese contexto, sus padres convocaron a una sentada en Plaza Congreso el 20 de diciembre para recordarlo y pedir justicia. “La única que vale es perpetua”, dice Graciela Sosa, la mamá de Fernando, en el video en el que invita a la gente a participar de ese encuentro. “Soy la mamá de Fernando José Báez Sosa. Les pedimos que nos sigan acompañando como lo hicieron siempre. El martes 20 de diciembre haremos una sentada a las 18 horas en la Plaza Congreso, para recordar a Fernando y seguir pidiendo justicia”, expresó. Además, agradeció a todas personas que apoyan a la familia desde que ocurrió el trágico crimen y cerró: “No nos olvidamos lo que le hicieron a Fernando”. En tanto, Luciano, Ciro y Lucas Pertossi; Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Blas Cinalli llegan al juicio detenidos y bajo las mismas condiciones de encarcelamiento. En la madrugada del 18 de enero de 2020, a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell, Fernando Báez Sosa fue víctima de una brutal golpiza que le provocó un paro cardíaco que culminó con su vida. Para la Justicia, las prueba contra los ocho rugbiers es contundente. Parte de esa prueba tiene que ver con los testigos que los reconocieron, imágenes de una gran cantidad de cámaras de seguridad del lugar y hasta sus propios teléfonos, ya que al ser detenidos se pudo comprobar que habían tenido conversaciones sobre la golpiza que protagonizaron. Los investigadores lograron además confirmar que los rastros de ADN hallados en las prendas de los acusados cuando fueron allanados y detenidos en la vivienda que habitaban ese verano la ciudad balnearia, son compatibles con la víctima.

