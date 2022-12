Subtes: paro de la Línea C complica a más de 140.000 pasajeros

Este lunes, los Metrodelegados llevan adelante una jornada de protesta en la Línea C de subte. A la noche, se prevé apertura de molinetes en varias estaciones de la Línea D y un corte total a las 21, según confirmaron. La medidas se debe a reclamos por la jornada laboral y condiciones de la infraestructura. Un paro de subtes tomó por sorpresa a miles de usuarios de las Líneas C y D, quienes debieron tomar otras alternativas para viajar en la mañana de este lunes. La medida surgió como protesta de los Metrodelegados, quienes llevan a cabo una jornada de corte del servicio y apertura de molinetes, informaron en un comunicado. Además, hubo demoras y cancelaciones de servicios en las líneas de Tren Roca y Mitre, por conflictos sindicales. En el transcurso de las primeras horas del día, se fueron normalizando y al momento funcionan sin inconvenientes. Paro de subtes: cómo será la jornada de protesta este lunes 5 de diciembre Este lunes hay paro de subtes. Así lo confirmó la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), que anunció que habrá una jornada de protestas en la línea C, que conecta Constitución con Retiro. En la Línea C el paro se lleva a cabo desde las 5:30 de la mañana, en el inicio de la jornada, según confirmó la empresa Emova, prestadora del servicio. Por otra parte, habrá medidas en la Línea D de subterráneo, que conecta Congreso de Tucumán con Catedral. Habrá una acción, en primera instancia, que incluirá la liberación de molinetes en algunas estaciones y luego un paro del servicio desde las 21. “Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP- Metrodelegadxs) informamos que el día de mañana continúan las medidas de autodefensa, ya que Emova aún no ha dado respuestas a nuestro pedido de dos francos por semana”, confirmaron a través de un comunicado, que se divulgó en las redes sociales en las últimas horas. Aseguraron que “tampoco hay contestación sobre el faltante de personal en todos los sectores ni sobre la compra de trenes nuevos libres de asbesto”. En la Línea D, el sindicato liderado por Roberto Pianelli, realizará una apertura de molinetes entre las 20 y las 21 en las siguientes estaciones: Catedral, 9 de julio, Pueyrredón, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia, Palermo, Ministro Carranza, Juramento y Congreso de Tucumán. Luego, a partir de las 21, la Línea D interrumpirá sus servicios. “Recordamos que el asbesto es un mineral reconocido como cancerígeno y que, hasta hoy, hay 75 compañeros con diversas afecciones causadas por la exposición a dicho mineral y lamentablemente 3 han fallecido a causa de enfermedades provocadas por el amianto”, explicaron. El sindicato indicó que “la reducción de la jornada semanal significaría también reducir la exposición a este cancerígeno y ganar en salud”. En este sentido, la organización gremial pidió a la empresa Emova “que reflexione sobre su actitud, que perjudica a trabajadores y a usuarios”. “Pedimos disculpas a aquellas personas que resulten afectadas por esta medida de autodefensa de los derechos laborales y de la seguridad de todos”, finalizó el comunicado.

Both comments and pings are currently closed.