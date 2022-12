Arrancó a todo ritmo la vacunación contra el covid en tres Caps del municipio

El Municipio de Almirante Brown destacó que avanza a todo ritmo la vacunación libre y federal de las dosis de refuerzo contra el Covid-19 en los tres Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) ubicados en las localidades de Malvinas Argentinas, Glew y San Francisco de Asís. La inmunización se realiza de 8 a 18 horas de lunes a viernes en los CAPS N°8 “El Encuentro” de Malvinas Argentinas (Ituzaingó N° 319); el CAPS N°12 “Don Orione” (Carcarañá y Eva Perón), y el CAPS N°23 “Glew Sur” (Zufriategui N° 3550). En este sentido, los vecinos y vecinas se vienen presentando desde temprano en las distintas postas para seguir completando los correspondientes esquemas de vacunación. Mariano Cascallares subrayó en esa línea que “es realmente muy importante completar el esquema y también aplicarse las dosis de refuerzo para evitar complicaciones”. Mientras que el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, instó a los vecinos y vecinas a que se acerquen a los distintos centros de vacunación para estar protegidos ante cualquier rebrote”. Información importante Desde la Secretaría de Salud de Almirante Brown especificaron quiénes, según edad y condiciones de riesgo, y de qué manera deben aplicarse las dosis de refuerzo. Los niños y niñas de seis meses a 2 años inclusive deben recibir un total de dos dosis, con un intervalo de cuatro semanas entre cada una, mientras que de 3 a 17 años deben recibir el esquema completo de dos dosis y un refuerzo 4 meses después de la segunda vacuna. Las personas mayores de 18 años, asimismo, deberán recibir un total de dos dosis, más dos refuerzos con un intervalo de 4 meses entre estos. En relación al tercer refuerzo (o quinta dosis), deben recibirlo todas las personas mayores de 50 años, personal de salud y mayores de 12 años con condiciones de riesgo. Finalmente, desde la Comuna indicaron que los pacientes inmunocomprometidos mayores de 12 años y personas mayores de 50 años los cuales hayan recibido sinopharm como esquema primario, deberán recibir un tercer refuerzo (6ta dosis).

