Messi jugará el partido 1.000 de su carrera profesional

Lionel Messi jugará este sábado con el seleccionado argentino contra Australia el partido número mil de su carrera profesional. El capitán del seleccionado argentino alcanzará esta extraordinaria cifra de partidos con el objetivo de la clasificación a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. Del 1 al 1.000, números para el asombro Desde aquel Barcelona 1- Espanyol 0 del 16 de octubre de 2004 hasta el Argentina 2 – Polonia 0 del pasado miércoles, el ganador de siete Balones de Oro disputó 999 partidos. Los estratosféricos números de los 18 años de carrera profesional indican que en esa cantidad de encuentros, Messi marcó 788 goles y aportó 348 asistencias. Foto: AFP. En su quinto Mundial, el rosarino, de 35 años, se convirtió en el argentino con más partidos jugados (22) y superó la marca de Diego Armando Maradona. Messi alcanzará otro hito de la leyenda campeona del Mundo en México 1986 ya que cumplirá su 16to partido como capitán de la Argentina en Mundiales. Los máximos ídolos argentinos quedarán en lo más alto del selecto grupo que integran el mexicano Rafael Márquez (15), el italiano Dino Zoff (14) y el italiano Paolo Maldini y el alemán Philipp Lahm, ambos con 13. Messi también tiene por delante el récord de goles de Gabriel Omar Batistuta, quien hizo 10 en tres ediciones. El crack de París Saint Germain tiene ocho tantos (dos en Qatar 2022) y estuvo a punto de quedar a uno si metía el penal contra Polonia. Messi le podría sacar una nueva marca personal a Batistuta ya que hace seis años, durante la Copa América, llegó a los 55 y superó las 54 redes que rompió el oriundo de Reconquista. Actualmente, el 10 de la Selección tiene 93 gritos con la “Albiceleste” en 168 encuentros. En cuanto a los antecedentes en octavos de final, Messi solo quedó afuera en ésta instancia en Rusia 2018 tras la derrota contra Francia. En Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 se despidió en cuartos y en Brasil 2014 llegó hasta la final.

