Cascallares y Fabiani recorrieron una industria que sigue potenciando su producción en Brown

En el marco de la celebración por el 50° aniversario de la empresa Andariega, Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, visitaron y recorrieron esta industria que viene potenciando su producción y capacidad operativa en nuestro distrito. La actividad se llevó adelante en la planta que Andariega tiene en la calle General Madariaga N°1800 del Parque Industrial de Burzaco, donde Cascallares y Fabiani entregaron una placa conmemorativa por la ocasión al dueño de la industria, Reynaldo Pereyra y al presidente Hernán Pablo Pereyra. La visita incluyó también una recorrida por las instalaciones del lugar, de la cual formó parte también el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional de la Comunal, Federico Sassone. Andariega fue fundada en 1972 y desde hace más de 30 años forma parte del Parque Industrial de Burzaco. Es considerada un ícono en la construcción de distintos tipos de soluciones habitacionales, edificios con características modulares y relocalizables. Cabe recordar que en marzo del 2020 la industria inauguró su nueva planta de construcción modular, con una nave principal de 4500 metros cuadrados en Burzaco, potenciando la capacidad operativa y ampliando su personal. “Para nosotros es una alegría muy grande visitar las industrias que forman parte de nuestro Sector Industrial Planificado de Almirante Brown en Burzaco, con quienes tenemos una articulación y un trabajo constante con el único objetivo de seguir creciendo y generando más producción y más trabajo”, subrayó Mariano Cascallares.

Both comments and pings are currently closed.