El Gobierno evaluó los avances del programa Precios Justos

El ministro de Economía, Sergio Massa, acompañado por el secretario de Comercio, Matías Tombolini, recibió este jueves a representantes de empresas de consumo masivo, supermercados y mayoristas para evaluar el funcionamiento del programa Precios Justos, reforzar el abastecimiento de los productos que forman parte del acuerdo y continuar trabajando en conjunto para bajar la inflación. “Emprendimos esta idea de trabajar un programa de precios buscando un acuerdo y poniendo las herramientas que tiene el Estado para ayudar a mejorar en términos de percepción ciudadana los niveles de precios mientras trabajamos en las cuestiones de fondo que son centrales en términos macroeconómicos; por eso les pido que fortalezcamos durante este mes lo que ya iniciamos y que continuemos trabajando juntos para bajar la inflación”, señaló Massa al respecto. Tras agradecerles a las empresas y supermercados por participar en el programa, remarcó que en los próximos 15 días “se van a aprobar las cuestiones del SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) para garantizar el abastecimiento y stock de las compañías y sobre todas las cosas para garantizar la producción”. Por su parte, Tombolini pidió a los representantes de los supermercados reforzar la señalética de Precios Justos “para que la gente crea que en el canal formal encuentra precios que respetan el acuerdo”, algo que consideró “fundamental”. “Además, para que el programa gane credibilidad las góndolas tienen que estar a tope; los productos de precios fijos tienen que estar en todos lados, la rentabilidad se va a terminar dando por volumen; es clave que no aflojemos con las canastas y los volúmenes acordados”, afirmó Tombolini tras el encuentro en el que también participó la subsecretaria de Políticas para el Mercado Interno, Anastasia Daicich. (Foto: Prensa Ministerio de Economía). Durante la reunión se evaluó el abastecimiento en góndola de los dos mil productos a precios fijos que forman parte del acuerdo en función de las políticas implementadas por el Ministerio para la programación de importaciones; en ese sentido, se avanzaron en charlas para asegurar el stock de mercaderías, precisó un comunicado de la Secretaría de Comercio. Además, se evaluó el cumplimiento del sendero de precios a 4% mensual del resto de los productos que Precios Justos y también se conversó sobre las campañas impulsadas por el Gobierno nacional para darle visibilidad al programa y al uso de la aplicación para celulares. La lista de presentes Participaron del encuentro la gerenta general de P&G, Gabriela Bardin; el vicepresidente de Ventas de Unilever, Pablo Cotet; el CEO de Mastellone, Carlos Agote; el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Quilmes, Gonzalo Fagioli; el director ejecutivo de Coca Cola, Esteban Agost Carreño; el director comercial de Arcor, Gustavo Bertone; el CEO de Molinos Río de la Plata, Agustín Llanos; el presidente de Molinos Cañuelas, Aldo Navielli; el director de Relaciones Institucionales de Papelera del Plata, Lisandro Vinstky; y la directora de Asuntos Corporativos de Mondelez, Paula Morrone. Además, estuvieron presentes el director de Georgalos, Gustavo Giménez; el vicepresidente de Danone, Diego Buranello; el CEO de Morixe, Román Malcediño; el presidente de Cabrales, Martín Cabrales; el CEO de Coto, Guillermo Calcagno; el presidente de Carrefour, Pablo Lorenzo; el CEO de Changomás, Martín Lemos; el CEO de Día, Agustín Ibero; el presidente de La Anónima, Federico Braun; el gerente general de Cencosud, Alejandro Arruiz; el CEO de Diarco, Pablo Bertolissio; y el CEO de Makro, Pedro Ballestrini; . Asistieron también el gerente general de Vital, Tomás Annoni; el director comercial de Yaguar, Matías Montalván, el director comercial de Micropack; Alberto Antonio Guida; el presidente de Maxiconsumo, Andrés Fera; la directora de Marketing de Cadam, Wladimyra Villanueva; y el director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (Asu), Juan Vasco Martínez.

