Brown: invitan a alentar a la selección frente a Australia en pantalla gigante en Plaza Brown

El Municipio de Almirante Brown informó que el punto de aliento para el partido que disputarán Argentina y Australia este sábado 3 de diciembre por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 se mudará a la Plaza Brown de Adrogué. La cita es a las 15 horas y el encuentro será transmitido nuevamente por pantalla gigante, tal como lo realizado en la fase de grupos en las localidades de José Mármol y de Burzaco. “Seguimos con esta propuesta tan linda invitando a nuestros vecinos y vecinas a que se acerquen en familia para ver y alentar a nuestra Selección Argentina en este partido tan importante”, remarcó Mariano Cascallares, quien subrayó la gran cantidad de personas que se acercaron a ver el partido en José Mármol y Burzaco, pese al mal clima. Mientras que el intendente interino Juan Fabiani subrayó que continuaremos “rotando el punto de aliento por los diferentes espacios públicos del distrito a medida que se vayan sucediendo los partidos para que todos y todas tengan la oportunidad de vivir esta experiencia”.

