Cascallares lanzó un programa de envejecimiento activo y saludable para adultos mayores

Durante un encuentro de representantes de centros de jubilados y pensionados y funcionarios de las distintas áreas del Municipio de Almirante Brn, se realizó una jornada de articulación con vistas a la puesta en marcha de un programa de “Envejecimiento Activo y Saludable” para adultos mayores. Fue un encuentro de intercambio y exposición de ideas para llevar adelante políticas públicas activas con dicho fin. Tuvo por escenario el auditorio José María Castiñeira de Dios de la Casa Municipal de la Cultura, en Adrogué y contó con la presencia de Mariano Cascallares y de integrantes del equipo municipal. Estuvieron, además, la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el titular del área de Salud, Walter Gómez, la coordinadora de Adultos Mayores, Matilde Maciel y el titular del consejo de Adultos Mayores, Carmelo Pernicone. Precisamente, Pernicone y Maciel dieron la bienvenida a los participantes del encuentro e indicaron que el objetivo es que cada uno de los miembros de los centros de jubilados se convierta en promotora o promotor del programa de Envejecimiento Activo y Saludable, que sigue los lineamientos dados por las Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En breve alocución, Cascallares resumió el objetivo de dicho programa “en la inclusión y protagonismo del adulto mayor en políticas públicas para construir comunidad, al tiempo de garantizar derechos”. El encuentro prosiguió luego con exposiciones de funcionarios municipales sobre educación primaria y secundaria, salud mental y tercera edad. Programa municipal de adultos mayores, cultura para adultos, seguridad y justicia, economía social y ordenamiento de instituciones.

