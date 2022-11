Sigue el calor intenso y hay alerta en casi todo el país por altas temperaturas

La localidad riojana de Chamical, las capitales de San Juan y de Córdoba, y la ciudad de Sauce Viejo, en Santa Fe, eran los lugares más calurosos del país la mañana de este lunes, con temperaturas que superan los 27 grados, según el ranking elaborado para las 8 por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Los termómetros en Chamical ya marcaban los 27.8 grados, en tanto que en San Juan llegaban a 27.4; en Córdoba 27.3, y en Sauce Viejo 27.1 En el otro extremo, la ciudad de La Quiaca, en Jujuy, era a las 8 la ciudad más fría con 9.6 grados, seguida por Río Gallegos y Calafate, en Santa Cruz, con 11.9 y 12.2 grados, respectivamente. En la ciudad de Buenos Aires y alrededores se esperan 34 grados de máxima, y una mínima de 21 grados, con vientos del norte rotando al noreste. Este martes se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 23 grados de mínima y 34 de máxima. El miércoles, en tanto, se prevé cielo mayormente nublado por la mañana y probabilidad de tormentas aisladas a la tarde/noche, y una temperatura de 23 grados de mínima y 29 de máxima. La localidad riojana de Chamical, las capitales de San Juan y de Córdoba, y la ciudad de Sauce Viejo, en Santa Fe, eran los lugares más calurosos del país. El calor sigue extendiéndose en plena primavera y la mayor parte del país está bajo alerta meteorológica por temperatura extremas, con máximas estimadas para la jornada que llegarán hasta los 39 grados. En San Luis, rige roja –la máxima emitida por el SMN- para las zonas bajas de Belgrano y de General Pueyrredón, que incluye la ciudad capital, así como también en los departamentos cordobeses de Río Primero, Río Segundo y Tercero Arriba. El SMN también emitió alerta roja por calor para las ciudades de Rosario, Constitución, Iriondo, San Lorenzo, Caseros y General López, en Santa Fe; para las localidades de Gualeguay y Victoria, en Entre Ríos, y para Baradero, Ramallo, San Nicolás y San Pedro, en el norte de Buenos Aires. Esta advertencia meteorológica indica que las altas temperaturas pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables, por lo que se recomienda aumentar el consumo de agua, evitar exponerse al sol en exceso y no ingerir comidas abundantes Con alerta naranja, se encuentra toda la provincia de Catamarca, este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa (Mendoza); Juárez Celman y zona baja de Río Cuarto (Córdoba); y Florentino Ameghino, General Villegas y Rivadavia (Buenos Aires). En San Juan, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja y varias localidades de Mendoza, Neuquén, Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Corrientes y San Luis rige alerta amarilla con máximas pronosticadas para la jornada de más de 30 grados.

