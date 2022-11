Pelea entre mexicanos y argentinos en Qatar, previo al partido del sábado

A unos días del partido de México contra Argentina en el Mundial de Qatar 2022, aficionados de ambos países estelarizaron una riña en calles de Doha, luego de que la tensión por apoyar a su respectivo equipo subiera de tono. El enfrentamiento entre los fanáticos habría sido grabado por varias personas que se encontraban a su alrededor y subido a redes sociales, donde rápidamente se viralizó. Supuestamente, algunos sujetos que protagonizaron la riña al exterior de un estadio habrían resultados con heridas leves como raspaduras y golpes que no requirieron traslado a hospitales o unidades médicas. Asimismo, trascendió que las autoridades no intervinieron para separar, detener o apoyar a las personas que estuvieron en la pelea entre argentinos y mexicanos. Como se observa en el video, un aficionado con la playera de Alemania estaba pasando por ahí sin entender qué pasaba y hay varias personas alrededor grabando. “Messi p***, Messi p***”, se puede escuchar en el video en múltiples ocasiones mientras ocurre la riña. Hasta el momento se desconoce quién habría iniciado así como los involucrados en estos hechos. Será hasta el sábado 26 de noviembre que se llevará a cabo el partido entre México y Argentina en el Estadio Lusail, un duelo que podría ser una revancha de mundiales pasados.

