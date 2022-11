Katopodis: “Haremos lo posible para que la obra pública siga siendo el motor que empuja la economía de la Argentina”

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, destacó las 5.500 obras en ejecución y aseguró que el Gobierno tendrá “un presupuesto mayor para obra pública” en 2023. “Haremos lo posible para que la obra pública siga siendo el motor que empuja la economía de la Argentina. Es clave que haya certeza y agenda para la inversión”, sostuvo Katopodis en un evento organizado por la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), en el predio ferial de La Rural. Por su parte, el presidente de Camarco, Gustavo Weiss, al encabezar los festejos por el Día de la Construcción, afirmó que “hay mucha ejecución de obras públicas, privadas y proyectos unifamiliares, llevando a récords históricos en el consumo de cemento y altos registros de personal en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric)”. Weiss también se refirió al decreto 728, que le otorga un 30% de obra pública nacional a las organizaciones sociales: “Si se aplica, tendría un impacto fuertísimo para la mayoría de las empresas constructoras, que son pymes. Hemos hablado con el Gobierno, esperemos que pueda solucionarse”. Asimismo, agregó que “el sector tiene un alto nivel de actividad pero muy serios problemas para ejecutar una obra pública por la alta inflación, y por la no representatividad de los mecanismos para compensarla”. El empresario aseguró que “la Cámara es recibida por los ministros y funcionarios competentes y, en dialogo abierto y frecuente, se buscan las soluciones para mantener el nivel de actividad”. En ese sentido, Katopodis resaltó: “Camarco está permanentemente trabajando con nuestro gobierno sobre las prioridades en las que debemos estar concentrados. Debemos pensar una agenda de trabajo para seguir en materia de obra pública e infraestructura”. Por último, Weiss realizó un balance del año y ponderó que dieron “continuidad al Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), donde nos reunimos y consensuamos con las entidades del G6, con la CGT y con Uocra, propuestas de políticas de Estado en materia de infraestructura, avanzando ya en temas como logística y transporte, caminos rurales, saneamiento y conectividad, entre otras cuestiones”. De la celebración formaron parte representantes de las empresas socias, de entidades gremiales empresarias y sindicales y funcionarios públicos, entre ellos el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José De Mendiguren, y la presidenta de AySA, Malena Galmarini, se informó.

