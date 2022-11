Triste desenlace: encontraron muerta a Susana Cáceres, la mujer desaparecida en Moreno

El cuerpo calcinado que fue encontrado este mediodía en un descampado en medio de los rastrillajes, pertenece a Susana Cáceres. La mujer llevaba más de una semana en el partido bonaerense de Moreno. El cadáver fue encontrado en el descampado ubicado en Camino del Buen Ayre y Martín Fierro, en el partido de Ituzaingó, en cercanías a uno de los brazos del Río Reconquista, y a unas 20 cuadras de donde fue vista por última vez Cáceres. El lugar del hallazgo ya había sido rastrillado el pasado miércoles, pero los resultados habían sido negativos. Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción Nº 3 desde donde se solicitó la presencia urgente de la Policía Científica .Al lugar concurrieron familiares de Cáceres. Últimos movimientos Susana fue vista por última vez el pasado lunes en un vestuario de una cancha de fútbol ubicada a pocas cuadras de su casa. Los perros llegaron al lugar, que fue indicado por testigos tras declarar ante la fiscal Luisa Pontecorvo. Hasta el momento, el exnovio de Cáceres, Alejandro Alberto Peralta, permanece detenido por la tenencia de un arma de fuego, ya que no hay pruebas para incriminarlo en la desaparición de la mujer.

