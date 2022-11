Un policía de la Bonaerense se defendió de un robo y mató a un ladrón de 17 años

Un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires mató de al menos un tiro a un motochorro de 17 años que intentó asaltarlo junto a un cómplice cuando se dirigía a una parada de colectivos en la localidad bonaerense de Claypole, partido de Almirante Brown. El violento hecho ocurrió ayer en horas de la madrugada en la esquina de las calles Ramón Bravo y Humberto Primo, minutos después de que el agente bonaerense saliera de su domicilio para esperar un colectivo. Fue en ese momento que los dos asaltantes descendieron de la moto y le apuntaron con armas de fuego para que entregara sus pertenencias. Sin embargo, el policía estaba decidido a defenderse. De inmediato se identificó como agente y tomó su arma reglamentaria para tratar de evitar el robo. Pero la situación se salió del control y de acuerdo con lo que declaró el propio policía, se produjo un breve tiroteo con los motochorros. Al ver que el robo no iba a ser posible, los ladrones dejaron su moto abandonada en el lugar y escaparon a pie. Finalmente, el menor se desplomó a unos trescientos metros y murió. Por su parte, el cómplice también resultó herido de bala aunque logró huir. El policía dio aviso de inmediato de lo ocurrido al 911 y acudieron al lugar del hecho agentes del Comando de Patrullas de Almirante Brown y constataron posteriormente que el delincuente fallecido tenía 17 años y varios antecedentes penales por robo. Además, había violado la prisión domiciliaria. En la investigación intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora quienes por el momento no adoptaron ninguna medida en contra del uniformado que abatió al motochorro menor de edad. Los casos similares se repiten. Hace apenas una semana un oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires mató de dos balazos a un presunto delincuente, en un intento de robo que dio paso a un tiroteo en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge. La moto en la que se movilizaban los delincuentes La moto en la que se movilizaban los delincuentes Según información policial, el hecho ocurrió en la calle José Espronceda entre Capitán Sarmiento y avenida General Martín Rodríguez, en dicha localidad del partido de Lomas de Zamora, en la zona sur del Gran Buenos Aires. En ese momento un oficial de la Policía de la Ciudad, que había cumplido su servicio, regresaba a su casa vestido de civil en un colectivo de la línea 20 y al descender del transporte, el hombre caminó unos metros en dirección a su vivienda. Según el reporte, fue sorprendido por dos motociclistas. Uno de ellos bajó del rodado y lo amenazó con un arma de fuego para que entregara sus pertenencias. Ante esa situación, el oficial se escondió detrás de un automóvil estacionado en la calle y extrajo su arma reglamentaria, tras lo cual se identificó como policía y le dio la voz de alto al delincuente. El asaltante comenzó a dispararle al agente, quien repelió la agresión y se originó un breve tiroteo, que concluyó cuando el ladrón, que terminó disparando desde la vereda de enfrente, cayó al suelo malherido luego de recibir dos impactos de bala. El enfrentamiento armado, del cual el policía resultó ileso, duró poco más de diez segundos y quedó registrado por una cámara de seguridad ubicada en la cuadra, que captó la secuencia con claridad. Tras el asalto y tiroteo, el policía porteño alertó de inmediato al 911, por lo que luego acudieron al lugar efectivos de la Bonaerense mientras que el motochorro fue trasladado en una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias al hospital Gandulfo, con un impacto de bala en la cabeza y otro en el pecho. El delincuente, de 28 años, permaneció internado en grave estado hasta que finalmente falleció. En la escena del hecho se encontró un revólver Colt calibre .32 con seis balas en el tambor, de los cuales cinco estaban servidos, y que tenía en su poder el fallecido. Por su parte, el policía porteño fue trasladado a la comisaría de Villa Centenario y finalmente fue liberado por disposición de la fiscal Sabrina Marotta, de la Unidad Funcional de Instrucción 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, ya que por el momento se entiende que actuó en el marco de una legítima defensa. Por otro lado, la fiscal Marotta también dispuso el secuestro del arma reglamentaria del agente y de una serie de medidas tendientes a identificar al conductor de la moto en que la que se desplazaban los delincuentes.

