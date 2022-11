Cascallares encabezó un emotivo acto de firma de escrituras junto a 350 familias brownianas en Don Orione

Acompañado por el equipo del Municipio de Almirante Brown, Mariano Cascallares encabezó una nueva firma de escrituras junto a 353 familias de las localidades de San Francisco de Asís, Glew, Ministro Rivadavia y Burzaco, en un emotivo acto realizado en el flamante Polideportivo de Don Orione. La actividad se desarrolló en el establecimiento ubicado en la avenida Eva Perón, entre en Río Carcarañá y Río Colorado, donde Cascallares junto con la directora de la Escribanía General de Gobierno bonaerense, Natalia Navas, rubricaron la firma de los documentos, en el marco del programa bonaerense “Mi Escritura, Mi Casa”, impulsado por el gobierno provincial, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. De las 353 escrituras, 310 pertenecen a la operatoria del Instituto de la Vivienda; 30 al Instituto de la Vivienda de Don Orione, 10 a la Ley 24.320 y 3 a la Ley 10.830. En este sentido, los vecinos y vecinas beneficiados son del Barrio 600 Viviendas de Glew, del barrio Don Orione; barrio Viplastic de Burzaco y el barrio Altos del Castillo de la localidad de Ministro Rivadavia. “Estamos muy felices compartiendo este acto junto a más de 350 familias brownianas porque sabemos la importancia de tener estos documentos tan importantes porque generan certidumbre y brindan tranquilidad”, sostuvo Mariano Cascallares. En esa línea, destacó que “sólo este año se firmaron más de 1.500 escrituras y desde la gestión municipal se entregaron más de 11.000, todo gracias a un enorme trabajo articulado con el Gobierno Provincial y todo el equipo del Municipio de Almirante Brown”. De la actividad participaron también el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el subsecretario de Gobierno, Mauricio Tomás; la subsecretaria de Tierras y Hábitat, Rosana Riccieri; la concejal Sandra Corbalán; la escribana Lucía Malpeli, y la gerente de Registro y Escrituraciones del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, Jackelin Stetaon, entre otras autoridades.

