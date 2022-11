Avanza a todo ritmo la entrega de cunas y ajuares en Brown

El Municipio de Almirante Brown avanza a todo ritmo con el programa “Al bebé su cuna” y ya concretó la entrega de más de un centenar de cunitas y ajuares a madres de recién nacidos y embarazadas de todas las localidades de nuestro distrito. El objetivo de la iniciativa impulsada por el Estado Municipal es promover medidas socio sanitarias equitativas tendientes a establecer hogares seguros para los bebés recién nacidos y así prevenir factores de riesgo, generando un sueño seguro y disminuyendo el riesgo de muerte súbita. Cabe destacar que las cunas son fabricadas íntegramente en el Polo Productivo de Don Orione, ubicado en el cruce de Dufau y L. López, donde en un trabajo articulado con la Secretaría de Gestión Descentralizada trabajan diariamente once personas, entre hombres y mujeres, pertenecientes a distintas cooperativas del distrito en coordinación con programas del Gobierno Nacional. La producción de cunas es constante y ya se crearon más de 300 unidades. Las entregas, en tanto, se llevan adelante con regularidad dependiendo la situación de vulnerabilidad de cada familia, en actos realizados generalmente en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de las doce localidades. Las cunas están construidas cumpliendo todos los requisitos de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) bajo la impronta de promover los hábitos de sueño saludable y seguro en familias con bebés recién nacidos; como así también prevenir el Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (MSDL) y la muerte infantil domiciliaria. Dicho kit está compuesto por un colchón, juegos de sábanas, manta de abrigo, toallón y toallas. “Estamos muy contentos con este programa y con esta tarea llevada adelante en los Centros de Salud que, con equipos interdisciplinarios, evalúan las necesidades de las familias para incluirlas en este programa municipal”, sostuvo Mariano Cascallares. El intendente interino, Juan Fabiani, subrayó además la importancia de tener “un Estado Municipal presente para brindar herramientas y mejoras a nuestros vecinos y vecinas”.

