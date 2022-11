El municipio difundió las increibles imagenes ganadoras del concurso de fotografía ambiental

El Municipio de Almirante Brown difundió las impactantes imágenes ganadoras del segundo concurso fotográfico “El Ambiente en mi Municipio”, una propuesta abierta a la comunidad que tiene como objetivo poner en valor el valioso patrimonio natural y cultural de nuestro distrito. La iniciativa se llevó adelante en el marco de las actividades por el “Mes del Ambiente”, que fue organizada a través de la Secretaría de Política Ambiental y Hábitat local, y que incluyó asesoramiento e información sobre temas socio ambientales. En total fueron elegidas doce fotografías de cuatro categorías distintas “Biodiversidad”, “Paisajes”, “Ambiente Humano” y “Menciones Especiales”, las cuales formarán parte del Calendario Ambiental 2023, un año muy especial en el que se cumple el 150º aniversario del Municipio de Almirante Brown. “Estamos muy contentos con la recepción del concurso por parte de la comunidad ya que recibimos fotografías impresionantes que reflejan la identidad de Almirante Brown como pulmón verde con una amplia y nutrida biodiversidad”, remarcó Mariano Cascallares. El intendente interino, Juan Fabiani, subrayó además que “las imágenes elegidas representan una mirada y una interpretación muy profunda sobre el ambiente que nos rodea, algo que nos llena de orgullo”. Cabe destacar que la intención de este concurso abierto a la comunidad es poner en valor el patrimonio natural y cultural de Almirante Brown, exponiendo imágenes de plantas, animales silvestres, comportamientos, interacciones, paisajes, paisajes tradicionales, ciclos naturales, fenómenos naturales y personas interactuando con la naturaleza, entre otras expresiones relacionadas a la temática ambiental. En este sentido, luego de una exhaustiva evaluación del material en articulación con el Instituto Municipal de las Culturas, se eligieron los primeros, segundos y terceros puestos de cada temática, los cuales exponen diferentes paisajes rurales y urbanos y también muchas especies de flora y fauna nativa, propias de Almirante Brown: Biodiversidad 1) “Volar para contarlo” – Gonzalo Catán 2) “Colibrí” – Andrea Lopez 3) “Carpintero” – Horacio Heidereich Paisajes 1) “Cielo de Longchamps” – Javier Aguilera 2) “Camino rural” – Juan Rosales 3) “Descanso de los sueños” – Veronica Gomez Ambiente Humano 1) “Naturaleza avanza” – Gustavo Jimenez 2) “Convivencia” – Mauro Benítez 3) “Perseverancia” – Lorena Peressutti Menciones especiales: “Alunizando Brown” – Cristian Daniel Coronel “Polinizando el jardín” – Rodrigo Riquelme “Truco, envido, ¡flor!” – Alejandra Da Costa

Both comments and pings are currently closed.