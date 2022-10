El descendido Patronato hizo historia y se consagró campeón de la Copa Argentina

Patronato de Paraná, que hace un par de semanas sufrió el descenso a Primera Nacional, hizo historia este domingo al ganar su primer título nacional consagrándose campeón de la Copa Argentina, al vencer a Talleres de Córdoba, 1 a 0, con un gol de carambola, en encuentro jugado ante más de 35.000 personas en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El tanto del flamante campeón lo anotó el ingresado Tiago Banega, a los 30 minutos del complemento. De esta manera, el conjunto de Entre Ríos tiene el pase para disputar la próxima Copa Libertadores, y será, al igual que Tigre en 2020, el segundo equipo que dispute la competencia internacional estando en la segunda categoría nacional, además de que jugará en enero en Abu Dhabi ante Boca Juniors por la Supercopa. Para Talleres la derrota significa la segunda final perdida en la competencia de manera consecutiva, tras la caída que sufrió ante Boca en Santiago del Estero en diciembre del año pasado, cuando se consagró el elenco de Sebastián Battaglia. En la fresca noche mendocina, rápido desde el inicio, el conjunto de Javier Gandolfi se paró para jugar en campo rival y tener la iniciativa, y así dispuso en el tercer minuto su primer chance cuando Diego Valoyes remató desviado tras una gran jugada colectiva. Luego lo tuvieron Gonzalo Álvez, que se encontró con una buena respuesta del arquero del Facundo Altamirano, y Michael Santos, que fue impreciso en la definición, en un juego que continuaba con un claro dominio de la ‘T’. Los de Facundo Sava buscaron contener los embates rivales, pero perdían muy rápido la pelota cada vez que intentaron, debido en gran parte a la intensa marca que propuso el elenco de Córdoba. Recién a la media hora de juego el conjunto entrerriano se encontró con su primera chance, cuando tras una jugada algo desprolija y con varios rebotes, el arquero Alan Aguerre se tuvo que esforzar para contener el envío de Sebastián Medina, que tenía destino de red.

