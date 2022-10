Rossi fue distinguido como el mejor futbolista de la Argentina en 2022

Agustín Rossi está claramente instalado como uno de los puntos altos de Boca en los dos torneos que el Xeneize ganó este año: la Copa de la Liga y la Liga Profesional. El arquero fue distinguido como el mejor futbolista de la Argentina en 2022 en los premios Alumni y habló con la prensa tras la distinción. “Haber coronado con los dos torneos y haber ayudado al equipo me hace muy feliz”, afirmó. “Voy a seguir trabajando para ayudar del lado que me toque, pienso seguir siendo parte de Boca hasta junio. Después no sé qué pasará. Muy feliz y cuando me toque voy a tratar de responder de la mejor manera”, afirmó. Así mantuvo la duda de su continuidad una vez que termine el contrato. Recordar: Juan Román Riquelme, vicepresidente del club, declaró que la institución no se puede mover de la “oferta gigante” que se le hizo para renovar, pero del lado de Rossi y su representante no dieron señales de que habrá acuerdo en ese escenario.

Both comments and pings are currently closed.