Greenpeace: “La justicia escuchó a la ciudadanía que está comprometida en la defensa del Mar Argentino”

Buenos Aires, 18 de octubre de 2022.- El Juzgado Federal n°2 de Mar del Plata dictaminó el día de hoy que se mantenga vigente la medida cautelar que impide las operaciones de exploración sísmica en los bloques CAN 100, 108 y 114 de la Cuenca Argentina Norte. La justicia consideró que la declaratoria de impacto ambiental presentada por Equinor y aprobada por el Ministerio de Ambiente no solo no cumple con los requisitos exigidos por la justicia, sino que explícitamente reconoce un daño a la ballena Franca Austral y el ecosistema marino. Asimismo, alegó que el informe de la empresa carece de datos científicos suficientes en relación al análisis de biodiversidad, es decir que hay riesgos de afectación que no están ni siquiera considerados, y menos aún, mitigados. “Una vez más, se posterga el proyecto hidrocarburífero offshore, ya que la justicia federal dictaminó que no estaban cumplidos los requisitos mínimos para habilitar la actividad. Sin dudas, esto es un resultado que refleja el trabajo activo de la ciudadanía comprometida, la comunidad científica y las organizaciones civiles”, sostuvo Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace. “Junto a las organizaciones con las que presentamos la demanda en enero, entregamos extensos argumentos jurídicos y científicos a la justicia, que hoy se ven reflejados en esta resolución. Seguiremos trabajando para frenar definitivamente el avance de estos proyectos offshore, por el Mar Argentino, las personas, y las generaciones futuras”. La organización ya había advertido esta semana que un barco que realiza este tipo de exploraciones se encuentra en camino al país.

