El municipio convoca a veterinarias y veterinarios a sumarse a Zoonosis Brown

El Municipio de Almirante Brown lanzó una convocatoria a veterinarias y veterinarios para que se sumen al equipo del Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis de nuestro distrito, una institución modelo en el cuidado de la salud de los animales. Las autoridades le solicitaron a las y los interesados enviar un Currículum Vitae al mail cmsayz@gmail.com o mandar un WhatsApp al número 11 3185 9231 aportando los datos de las personas interesadas en la convocatoria. Las y los profesionales que se sumen a Zoonosis Brown participarán de la atención en las oficinas centrales de la calle Martín Fierro N° 33, esquina Monteverde de Burzaco, y en los permanentes operativos de vacunación y castración que se realizan de forma descentralizada. Mariano Cascallares indicó que “gracias a las entidades proteccionistas, a la Asociación Amigos de Zoonosis y a todos los vecinos y vecinas que nos acompañan cada día en esta política pública continuamos construyendo una institución con prestigio y que brinda más y mejores servicios”. A su turno el intendente interino Juan Fabiani agregó: “Invitamos a las veterinarias y a los veterinarios de nuestra región a sumarse para ser protagonistas de toda la importantísima tarea que desarrolla Zoonosis en nuestro querido distrito”. “Con todo el equipo del Municipio y de Zoonosis Brown renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando muy fuerte para cuidar a los animales que son parte de nuestra familia”, agregó Juan Fabiani. Vale recordar que Almirante Brown es el primer municipio no eutanásico de la provincia de Buenos Aires y nuestro programa de castraciones gratuitas, masivas, sistemáticas, tempranas y abarcativas de animales es modelo en la Argentina.

