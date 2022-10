Camioneros pidió un 130% de aumento en las paritarias: no hubo acuerdo con empresarios

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que lideran Hugo y Pablo Moyano, reclamó a las cámaras empresarias un aumento salarial paritario del 131% ante el elevado proceso inflacionario. Pablo Moyano, adjunto del gremio, reclamó en la sede laboral de la Avenida Callao al 100 la reapertura de la paritaria con “un importante aumento ante el elevado proceso inflacionario” y “la realidad por la que atraviesan los trabajadores y su poder adquisitivo”. Moyano había adelantado este lunes que el sindicato también exigirá en la negociación el pago de un bono de fin de año y un incremento de los adicionales para las ramas del sector. Cómo siguen las negociaciones El Ministerio de Trabajo indicó que el sindicato y las cámaras acordaron un cuarto intermedio. Dirigentes camioneros y y las empresas de la actividad escucharon las propuestas y convinieron continuar las negociaciones convencionales el próximo miércoles.

