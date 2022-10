Cascallares y Fabiani celebraron junto a mas de 2 mil abuelos el “Día del Adulto Mayor”

Con un Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia colmado, Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, celebraron junto a más de 2 mil abuelas y abuelos del distrito el Día Internacional del Adulto Mayor que se conmemora cada 1° de octubre. El Microestadio del Polideportivo Municipal fue escenario de la multitudinaria celebración organizada por Municipio en articulación con el PAMI, que reunió a más de setenta centros de jubilados y pensionados de todas las localidades de Almirante Brown. Se sumaron al festejo el director Ejecutivo de la Unidad de Gestión Local (UGL) de PAMI Lanús, Fernando Ortega, la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y DDHH, Bárbara Miñán; y la subsecretaria de Familia, Géneros y Políticas Sociales, Leda Quintana, entre otros, representantes de PAMI y Anses. “Esto es una fiesta y estamos muy contentos de estar juntos otra vez; este es uno de los eventos que más disfrutamos por todo el cariño que nos brindan. Queremos devolverles todo lo que hicieron por nosotros y este es un pequeño mimo”, sostuvo Fabiani. Mariano Cascallares -que agradeció a los que fueron parte de la organización del evento y la tarea articulada con el equipo de PAMI y de ANSES- coincidió en señalar que “para todos nosotros estos encuentros son una alegría, lo disfrutamos mucho”. Y agregó: “Es un orgullo el trabajo que realizamos juntos, a la par, con los centros de jubilados del distrito, sentimos que hacemos un solo equipo. Los queremos mucho de verdad”. Finalmente, Ortega, que se refirió a las diversas acciones que el Instituto Nacional de Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados (PAMI) promueve en beneficio de los adultos mayores, con medicamentos gratis, subsidios y la posibilidad de elegir los especialistas médicos para su atención, entre otras cuestiones, manifestó:” Venimos haciendo un gran trabajo entre Nación, Provincia y los Municipios, y Almirante Brown colaboró muchísimo en los centros de jubilados con la vacunación, tanto del Covid como de la gripe, por todo ello muchas gracias, por esa enorme labor para poder llevar adelante la salud de todas y todos los jubilados”. Las abuelas y los abuelos disfrutaron no solo de la música y el baile, sino de shows en vivo donde actuaron artistas locales. Además, almorzaron y se llevaron un obsequio como recuerdo de la celebración, la cual muchos de los presentes consideraron un momento “único” lleno de risas y camaradería Cabe señalar que el festejo se llevó a cabo en el marco del convenio firmado recientemente entre el Municipio y PAMI para la asistencia y articulación de la actividad. El mismo se realizó durante dos jornadas consecutivas con el objetivo de que todas las abuelas y los abuelos puedan participar. También fueron parte del agasajo , entre otros, el director de Relaciones Institucionales, Victor Capparelli, la coordinadora General de Adultos Mayores, Matilde Maciel, el coordinador de Adultos Mayores, Pablo Varas y el presidente de Adultos y Adultas Mayores, Carmelo Pernicone, además del equipo municipal que tuvo a cargo la organización del evento.

