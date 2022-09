Sergio Massa defendió el Presupuesto 2023 en Diputados y prometió “desacelerar la inflación”

El ministro de Economía, Sergio Massa, destacó “la importancia de la búsqueda de consensos” en el inicio de su exposición en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de Presupuesto 2023, en una reunión de la que participaron autoridades del cuerpo y de los diferentes bloques. Massa explicaba las variables macroeconómicas proyectadas por el Gobierno de un aumento del 2% del crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), un déficit del 1,9% y una inflación promedio del 60%. La presentación se dio en medio del conflicto de Neumáticos, donde el Gobierno advirtió que abrirá las importaciones si es que hoy los trabajadores del SUTNA y las empresas no llegan a un acuerdo. Principales definiciones del ministro En su discurso, el ministro manifestó: “Vamos a intentar extender los plazos de financiamiento del sector público”. Con ese tono, comentó: “Vamos a una reducción de la necesidad de financiamiento, aplicando una política de endeudamiento sostenible“. Y sumó: “Queremos incentivar la participación del sector privado en el financiamiento del tesoro”. A su vez, Massa prometió que el Gobierno pondrá energías en reducir la fuerte escalada de precios: “Vamos a buscar una desaceleración de la inflación”. Sobre el apoyo al sector empresario, el ministro de Economía anunció un subsidio del 25% en las tasas para los créditos a las pymes. “Tenemos para el 2023 un programa de asistencia de organismos multilaterales que es muy fuerte”, acotó el ministro. Esto “supone un ingreso muy fuerte en términos de financiamiento del sector público”, acotó. A su vez, aseguró que el objetivo es “mantener el sendero de tasa real positiva”. Asimismo, hizo un paréntesis: “Estamos en este momento en negociaciones con el Club de París para normalizar la situación. El 7 de octubre en el board [del FMI se espera] la aprobación de la revisión del segundo trimestre, sino también de la perspectiva del 2023”. Sobre el Fondo, Massa adelantó que busca “extender plazos, discutir la tasa de interés y aliviar los pagos que tiene que llevar adelante el Estado nacional a lo largo de los próximos años”. En materia energética, Massa remarcó que “la finalización del gasoducto Néstor Kirchner va a permitir un fuerte ahorro en importación”. Massa contestó a las denuncias de ajuste en Discapacidad Sobre los posibles cambios en materia de gasto público, el ministro sostuvo que “recorte no es lo mismo que diferimiento, no es ajuste, es orden en materia presupuestaria”. Al respecto, Massa contestó a la polémica sobre presuntos achiques del gasto en áreas sensibles de sectores vulnerables, afirmando que no hay “ninguna resolución del Ministerio de Economía que recortara ninguna partida presupuestaria de atención a la discapacidad“. Sobre las importaciones, el político destacó el problema de las licencias, señalando que en algunos sectores, como las máquinas para minar criptomonedas, tienen permisos automáticos, mientras que las piezas de ensamble para las pymes, no poseen este beneficio. “Lo tenemos que corregir”, enfatizó. También se refirió al Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI): “Vamos a incorporar un régimen de accesibilidad y trazabilidad que nos permita que en el momento en que una pyme acceda a la probación, sepa la fecha de pago que el Banco Central va a hacer de esta autorización de importación”. Por otro lado, hizo llamado al Congreso a “trabajar” en reducir subsidios económicos que se renuevan hace “20 años renovamos automáticamente”. Más en detalle, indicó: “Solo en gastos tributarios, hay 2,5 puntos del PBI argentino que son beneficios impositivos para regímenes económicos y empresarios. Tomando las dos cosas [lo tributario y lo presupuestario], nos encantaría llegar a un acuerdo con los sectores empresarios beneficiarios de estos temas para un presupuesto de equilibrio”. Se respondieron dudas sobre el Presupuesto Tras la presentación, Massa respondió preguntas de los legisladores. También participaron los secretarios del Ministerio de Economía, entre ellos el de Programación Económica, Gabriel Rubinstein, el de Hacienda, Raúl Rigo; de Finanzas, Eduardo Setti; de Industria y Desarrollo Productivo, José de Mendiguren; de Agricultura, Juan José Bahillo; y de Energía, Flavia Royón. En caso de no poder completar todos los secretarios sus informes, se pasará a un cuarto intermedio hasta el jueves para completar las exposiciones de los funcionarios del Palacio de Hacienda. Este miércoles además, está previsto que brinden informes los titulares de AFIP, Carlos Castagneto; de Aduana, Guillermo Michel, y de ANSES, Fernanda Raverta, y posiblemente ese día o la semana siguiente el presidente del Banco Central, según informaron fuentes parlamentarias. Gabinete El turno de los miembros del Gabinete Nacional será el martes 4 de octubre y allí se presentarán los ministros de Trabajo, Claudio Moroni; de Transporte, Alexis Guerrera; y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, de Salud, Carla Vizziotti, de Educación, Jaime Perczyk, y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. En caso de no poder concluir los ministros sus informes lo harán el jueves 6 de octubre que será la última reunión de la ronda de consultas, según el esquema diagramado por el oficialismo. El debate entre los legisladores oficialistas y opositores se iniciará el martes 11 y se prolongará por lo menos hasta el lunes 24 cuando se firmará el dictamen de mayoría, y allí el Frente de Todos buscará tener cerrados los acuerdos que le garanticen sancionar el Presupuesto como sucedió cuando se votó la prórroga de impuestos que vencen a fin de año. Será el primer Presupuesto que se trata en la gestión de Massa que buscará con su estilo conciliador alcanzar los acuerdos con los bloques parlamentarios para que este año se apruebe la ley de gastos y recursos, luego de que se haya rechazado el año pasado. Un dato distintivo que tendrá el debate será que vendrán a exponer además de los secretarios del Ministerio de Economía, la mayoría de los ministros y funcionarios de áreas estratégicos de la AFIP, Anses, Aduana y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, como pedía Juntos por el Cambio.

