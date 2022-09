Inauguraron la Casa de la Cultura de Ministro Rivadavia y construye tres más

El Municipio de Almirante Brown inauguró la nueva Casa de la Cultura de Ministro Rivadavia y anticipó que ya se encuentran en proceso de construcción tres nuevas Casas de la Cultura en Don Orione y en las localidades de Malvinas Argentinas y San José, todo en el marco del impulso a una fuerte política de descentralización de la Cultura hacia los barrios. En el caso de Ministro Rivadavia, la inauguración de la nueva Casa de la Cultura fue encabezada por el gobernador Axel Kicillof, junto con Mariano Cascallares y con el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani. Se trata de un espacio integral en el que se desarrollarán diversas actividades, cursos y propuestas artísticas y culturales. La actividad se realizó en el predio ubicado en Motti de Muesca Nº 301, a pocos metros de la nueva delegación de Ministro Rivadavia, que será próximamente inaugurada y que contará con un Registro Nacional de las Personas y un cajero automático del Banco Provincia. De la actividad participaron también la ministra de Gobierno bonaerense, María Cristina Álvarez Rodríguez, y la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout. El flamante edificio multiuso bautizado “Cuna del Festicala”, realizado en articulación con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad provincial, está organizado como un gran salón de usos múltiples donde funcionarán talleres de teatro comunitario, danzas, muestras de artes visuales y sala de cine, además de diversos cursos y propuestas sociales y culturales. “Es un orgullo estar inaugurando este lugar tan importante para los vecinos y vecinas de Almirante Brown. Sin dudas será un lugar que fomentará y potenciará la cultura de Ministro Rivadavia, que hace pocos días cumplió 150 años, y de toda la región”, sostuvo Fabiani. Cascallares, en tanto, remarcó que “este es un lugar muy especial para nosotros y una de las cuatro Casas de la Cultura que estamos impulsando, junto con las que se realizarán en San Francisco de Asís, Malvinas Argentinas y San José”. “A pocos metros estamos por tener nuestra nueva delegación con su Registro de las Personas y un cajero del Banco Provincia. Pero también estamos sumando 1.000 nuevas cuadras de pavimento al mismo tiempo en todo el distrito y construyendo cuatro jardines de infantes y dos escuelas, entre muchas obras más. Esto habla de un proyecto que piensa en igualdad de oportunidades y también en potenciar los barrios que están más alejados a las zonas céntricas”, completó. Finalmente, Kicillof subrayó: “estoy admirado y conmovido con este día en Almirante Brown porque en esta función que nos toca desempeñar uno se emociona cuando ve las obras terminadas porque nuestro sueño es transformarle y mejorarle la vida a nuestros pueblos”. Durante la visita, las autoridades recorrieron las instalaciones de la flamante Casa de la Cultura de Ministro Rivadavia y luego disfrutaron de un cierre musical de lujo a cargo de la Orquesta Municipal de Tango. Participaron de la actividad el presidente del Instituto de la Cultura del Municipio de Almirante Brown, Juan Manuel Pereira Benítez; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva, y el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo. También la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández; la directora general de Cultura, Cecilia Fodor, y el delegado de Ministro Rivadavia, Rodolfo Díaz Vélez, además de concejales y concejalas, consejeras y consejeros escolares, vecinos y vecinas.

