Cristina Kirchner propone una “intervención más precisa y efectiva” contra inflación y pobreza

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró que el aumento de la indigencia “evidencia el impacto del fuerte aumento en los precios de los alimentos” y advirtió que “las empresas alimentarias han aumentado muy fuerte sus márgenes de rentabilidad”, por lo que se pronunció en favor de “una política de intervención más precisa y efectiva en el sector” económico para combatir la inflación y sus derivaciones. “El Indec publica hoy datos sobre el descenso de la pobreza del 37,3% al 36,5% en el primer semestre del 2022. Sin embargo, en el mismo período la indigencia aumentó del 8,2% al 8,8%, esto evidencia el impacto del fuerte aumento en los precios de los alimentos”, alertó a través de un hilo de Twitter. En ese marco, señaló que “está mas que claro” que la Argentina se encuentra “ante un fenómeno de inflación por oferta y no por demanda”. “Las empresas alimentarias han aumentado muy fuerte sus márgenes de rentabilidad”, remarcó. Ante ese escenario, consideró que “el ministerio de Economía ha trabajado duro en todas las áreas de su competencia, pero es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector”. Por último, la Vicepresidenta propuso “diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia”.

