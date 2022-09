Cristina Fernández de Kirchner: “Ejerceré mi propia defensa”

La vicepresidenta Cristina Fernández ejercerá este viernes desde las 11 su propia defensa en la última jornada de su alegato en el juicio que la tiene como acusada por la obra pública de Santa Cruz y en el que, dijo, “seguirá desarmando las mentiras” de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron que se la condene a 12 años de cárcel y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. “Mañana (por el viernes) continúan las audiencias de la causa ‘Vialidad’. A partir de las 9.30 hs el Dr. (Carlos) Beraldi seguirá desarmando las mentiras de Luciani y Mola, y desde las 11 hs ejerceré mi propia defensa de acuerdo al artículo 104 del CPPN”, escribió Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter, donde también compartió el link para ver la transmisión por YouTube. Las audiencias Este viernes se llevará a cabo ante el Tribunal Oral Federal 2 la tercera jornada del alegato en defensa de la Vicepresidenta en el juicio por el supuesto direccionamiento de obra pública en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez durante su Presidencia. El martes pasado, la titular del Senado, además de confirmar que ella iba a realizar su propia defensa en el juicio, apuntó contra Luciani y Mola, al señalar que los fiscales “parecen trolls”. Dijo también que su abogado “demolió las mentiras y fake news” de los acusadores, parafraseó a Juan Domingo Perón y les espetó que “se vuelve de cualquier lugar, menos del ridículo”. En el cierre de su alegato técnico, Beraldi ratificó que “la doctora Fernández de Kirchner va a tomar parte en la exposición de este alegato y lo va a hacer de acuerdo al artículo 104 que le da ese derecho como abogada para poder actuar en causa propia”. El artículo 104 del Código Procesal Penal establece que “el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial; podrá también defenderse personalmente siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso”. “los proyectos de presupuesto alternativos elaborados por la oposición incluían a las mismas obras que son cuestionadas en esta causa” Cristina Fernández de Kirchner Asimismo, el miércoles Fernández de Kirchner sostuvo que los mismos legisladores que la denunciaron por presunta corrupción con la obra pública aprobaron los presupuestos nacionales donde se contemplaban las partidas para los trabajos objetados que la llevaron a juicio, y destacó que incluso presentaron cálculos de gastos y recursos alternativos contemplando esas mismas obras. La dos veces Presidenta dejó constancia de su aseveración en Twitter, con un texto que acompañó con un video de algo más de dos minutos en el que se escucha parte del alegato de su defensa y se leían los nombres de los diputados nacionales que aprobaron esos presupuestos. La Vicepresidenta transcribió la ponencia de su defensa en los alegatos, que dijo: “Ningún legislador fue presionado o coaccionado para votar favorablemente las leyes de presupuesto del período 2004-2015”. En la nómina se mencionó a Margarita Stolbizer, en los períodos 2003-2005 y 2009-2017; Fernando Sánchez, 2007-2009 y 2013-2017, y Ariel Osvaldo Passini, 2007-2011. Agregó que “los proyectos de presupuesto alternativos elaborados por la oposición incluían a las mismas obras que son cuestionadas en esta causa”. Y mencionó el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional de 2010, el alternativo de 2010 y el alternativo de 2011. Además, se refirió a otro de los firmantes, el entonces diputado Juan Carlos Morán, por ser “uno de los legisladores que presentó la denuncia del año 2008 en la que se dice que hay una asociación ilícita”. A la vez, destacó que al verificar “año a año” los proyectos de presupuesto “también uno encuentra nombres que llaman poderosamente la atención”, y resaltó que “no eran solamente votados por los kirchneristas”. Entre los diputados nacionales opositores que acompañaron los presupuestos del oficialismo mencionó a Graciela Camaño, Federico Pinedo, Cristian Ritondo, Francisco de Narváez, Pablo Tonelli, Luis Barrionuevo y Gerardo Morales.

Both comments and pings are currently closed.