Fin de semana con festivales y freestyle en Calzada y Ministro Rivadavia

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante este fin de semana una agenda repleta de actividades culturales y musicales que incluirán la presentación de la banda Arbolito en el marco del 150 aniversario de la localidad de Ministro Rivadavia y también un Festival de la Juventud con batallas de freestyle en Rafael Calzada. Las actividades en Ministro Rivadavia, la localidad más antigua de Almirante Brown, se harán de 10 a 17 horas en la Granja Educativa Municipal, situada en Juan B. Justo al 1000, donde además de la clásica Feria de Productores Rurales se sumarán la Feria de Mujeres Emprendedoras y un patio de comidas típicas. Los números artísticos darán comienzo aproximadamente a las 13.30 horas, previendo la presentación de Falsxs Criollxs, que luego dejará el escenario a Las Flores del Bullerengue. Más tarde se presentará el conjunto browniano Tropilla Ranquel, conformado por Juan Pablo Álvarez, Silvia Proclama Fernández, Martín Pérez, Lucas González Yancamil, Andrés Cazón y Pablo Ponce. El cierre del festival estará a cargo de la destacada banda Arbolito, surgida en 1997 y que fusiona gran variedad de ritmos, que van desde los clásicos del folclore nacional, pasando por el candombe, el huayno y llegan hasta el rock. Dicho conjunto es integrado por Agustín Ronconi (voz, flauta traversa, quena, charango, violín y guitarra), Ezequiel Jusitd (voz, guitarra acústica y eléctrica), Andrés Fariña (bajo eléctrico y voz), Pedro Borgobello (clarinete, sicus, quena, guitarra eléctrica y voz) y Diego Fariza (batería y bombo legüero). Festival de juventud y freestyle en Rafael Calzada Por otra parte, en la localidad de Rafael Calzada, aprovechando el Mes de la Juventud, llega este sábado un festival juvenil, mientras que el domingo habrá un concurso abierto de batallas de Freestyle. De acuerdo con lo previsto por la Dirección de Juventud y el Instituto Municipal de las Culturas, en el parque aledaño a la estación ferroviaria de dicha localidad, tendrá lugar este sábado 24 desde las 14 horas, el Festival anual de la Juventud, del que tomarán parte centros de estudiantes de establecimientos secundarios, terciarios y universitarios. En este sentido, los jóvenes tomarán la palabra para recordar “La noche de los lápices” y también celebrar el Día del Estudiante. También se sumarán con stands los programas Causa Común y Punto Joven, una feria de artesanías del Instituto Municipal de Economía Social, una muestra artística del programa Envión y música en vivo con artistas y grupos locales. El cierre estará a cargo del Dj Kevo, aproximadamente a las 20 horas. Por último, el domingo 25 de septiembre desde las 14 se llevará a cabo el concurso “Abierto de Freestyle”, con organización del Instituto Municipal de las Culturas. En el mismo, dirán presente los finalistas de los distintos circuitos realizados en el distrito a lo largo del año. Asimismo, el encargado del cierre artístico de la jornada será el rapero y freestyler Javier Ortega.

