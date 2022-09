Brown amplia su red de atención primaria de la salud con un nuevo CAPS en Don Orione

A partir de un trabajo articulado entre el Municipio de Almirante Brown y la Provincia de Buenos Aires, avanza a todo ritmo la construcción del Centro de Atención Primaria de la Salud número 34 (CAPS) “Libertad” de Don Orione, en la localidad de San Francisco de Asís, lo que permitirá continuar ampliando y fortaleciendo la red de atención primaria de la salud browniana. La obra, que comenzó en agosto de este año, se desarrolla sobre la calle Río Diamante. Actualmente cuenta con un estado de avance del 20 por ciento y se prevé que esté concluida en abril del 2023 fortaleciendo la red de atención primaria de la salud de la Comuna browniana. “Estamos muy contentos porque está avanzando a pasos agigantados la construcción de este nuevo CAPS en el barrio Don Orione, que traerá servicios importantes de atención primaria de la salud para nuestros vecinos y vecinas”, sostuvo Mariano Cascallares durante una recorrida y supervisión por la obra. Al mismo tiempo, destacó que trabajo conjunto con la Provincia de Buenos Aires. Juan Fabiani, en tanto, subrayó que “en Almirante Brown seguimos sumando obras de infraestructura en distintos barrios y localidades, siempre pensando en potenciar los servicios y generar una mejor calidad de vida de nuestra comunidad”. En este sentido, la obra se ejecuta sobre una superficie cubierta de casi 300 metros cuadrados y el edificio contará con cuatro consultorios generales, dos consultorios odontológicos, un vacunatorio, farmacia, depósitos y oficinas administrativas. También dispondrá de un salón de usos múltiples, sala de esperas, seis módulos sanitarios (dos de ellos adaptados para personas con discapacidad) y sala de tableros. Además, en la zona exterior, se realiza un acondicionamiento de los espacios verdes con trabajos de parquización, canteros y arbustos. Con este nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud Almirante Brown pasará a contar con 34 CAPS fortaleciendo su red sanitaria. El último puesto en funcionamiento es el CAPS “13 de Julio” de San Francisco Solano.

