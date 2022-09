Unos 28 mil chicos no volvieron a la escuela tras la pandemia en la provincia

El director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, sostuvo hoy que unos 28 mil estudiantes no regresaron a la escuela tras la pandemia de coronavirus en la provincia de Buenos Aires y explicó que la mayoría de esos pertenecen a los últimos años del secundario. El titular de la cartera educativa bonaerense sostuvo que “en la provincia llegamos a tener 280 mil” estudiantes que dejaron la escuela por la pandemia en 2020, aunque ese número se logró reducir drásticamente mediante el trabajo de su ministerio. “Nos fue muy bien, pero también pongo sobre la mesa la realidad: hay 28 mil que no han vuelto a la escuela, que son muchachos y muchachas del secundario superior”, indicó en el marco de una entrevista con Radio Nacional. Sileoni consideró que “pasó la pandemia”, pero que en el ámbito escolar dejó costos como “chicos que se quedaron afuera, aprendizajes que no ocurrieron y emocionalidades de los pibes muy dañadas”. (DIB) MT

