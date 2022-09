Un joven lomense fue ejecutado al ir a concretar la compra de una moto a Santa Fe

Un joven de 22 años, oriundo de Lomas de Zamora, fue asesinado de un disparo en la cabeza en Santa Fe donde había llegado para concretar la compra una motocicleta que había pactado por Facebook. La víctima, identificada como Lautaro Isak, recibió un disparo en la nuca de parte de los supuestos vendedores y falleció tras estar internado en grave estado en la sala de cuidados intensivos del hospital José María Cullen. Según la policía, Isak llegó el último domingo a Santa Fe en compañía de un hermano y otras dos personas para cerrar compra de una Honda Tornado 250 a un hombre con quien se había contactado por por Facebook. El hermano de la víctima, contó que cuando llegaron a la vivienda de Larrea al 1.600, en barrio Coronel Dorrego, Isak recibió un disparo que lo alcanzó en la región occipital del cráneo, y el automóvil en el que viajaban otros dos. El caso se conoció el domingo por la tarde, cuando Isak fue trasladado hasta el hospital Cullen en el automóvil Chevrolet Astra en el que había llegado desde Lomas de Zamora. El padre de la víctima, Leonardo, contó que su hijo hizo una transacción por Facebook de una moto con una persona de Santa Fe y sostuvo que al llegar al punto de encuentro prácticamente lo ejecutaron de un tiro en la nuca Al caer al piso, le robaron el celular, aunque no pudo precisar si alcanzaron a llevarse algo del dinero de la operación estimada en 600 mil pesos. La causa es investigada por el fiscal Gonzalo Iglesias y ya hay un sospechoso detenido.

