En el Día del Jubilado y Jubilada, Cascallares y Fabiani entregaron 6 mil tablets del ENACOM a adultos mayores

El presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, junto con Mariano Cascallares y el intendente de Almirante Brown, Juan Fabiani, conmemoraron el Día de los Jubilados y Jubiladas entregando 6 mil tablets a adultos mayores de distintos centros de jubilados de nuestro distrito. La jornada se llevó adelante en el campus del Polideportivo Municipal, situado en el cruce de 25 de Mayo y Quiroga, donde en el marco del programa “Conectando con vos” del ENACOM se entregaron los dispositivos tecnológicos para promover el acceso a las nuevas tecnologías. En este sentido, estas tablets permitirán una mejora sustancial en las posibilidades de acceso a las comunicaciones de los beneficiarios, quienes también recibirán en caso de que lo necesiten, una capacitación sobre su uso y funcionalidades. Además, durante la actividad, se anunció una nueva obra de infraestructura en articulación con el ENACOM para brindar internet en 18 barrios populares del distrito, beneficiando a casi 10.000 familias. “Quiero agradecer al ENACOM, y en su nombre al Estado nacional, por esta iniciativa. Estamos muy contentos porque a nuestros abuelos les estamos acercando la posibilidad de conectarse con sus seres queridos y utilizar estas nuevas herramientas”, sostuvo Juan Fabiani. Mariano Cascallares, en tanto, remarcó que “es un orgullo recibir a Claudio (Ambrosini) y a todo el equipo del ENACOM en este día tan especial porque se trata de herramientas de comunicación muy importantes que les van a servir muchísimo”. “Tenemos una deuda con ustedes porque son los que hacen grande a cada uno de los barrios”, agregó. Finalmente, Ambrosini, expresó: “Quiero desearles un muy Feliz Día de los Jubilados y Jubiladas y esperamos que esta herramienta les sirva y les sea muy productiva”. “Agradezco también a Almirante Brown porque es un Municipio que trabaja mucho para que nuestros abuelos vivan mejor”, concluyó. De la actividad participaron también la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; la subsecretaria de Familia, Géneros y Políticas Sociales, Leda Quintana; el director de Relaciones Institucionales, Víctor Capparelli; la coordinadora General de Adultos Mayores, Matilde Maciel, y el presidente de Adultos y Adultas Mayores, Carmelo Pernicone, entre otras autoridades.

Both comments and pings are currently closed.