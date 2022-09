La UNLZ ofrece cursos de formación profesional en las cárceles de Lomas

La Universidad de Lomas de Zamora ofrece cursos de formación profesional para personas privadas de su libertad en cárceles lomenses.

Se trata de un proyecto de extensión de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, el Patronato de Liberados y el Municipio de Lomas de Zamora. El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, agradeció a la UNLZ que “siempre tuvo compromiso con las unidades penitenciarias” en el marco de la presentación del proyecto. “El modelo ideal de trabajo es que colaboren los jueces, el Ministerio, el Patronato de Liberados, la Municipalidad y la Universidad, esto es lo que queremos para toda la Provincia”, indicó. En ese sentido remarcó que “los muchachos con esta iniciativa se forman en oficios que la sociedad reclama, de los que hay demanda” y agregó: “Además, se llevan un certificado universitario”. En charla con La Unión, desde la casa de estudios indicaron que en esta primera etapa se está trabajando en las Unidades Penales Nº 40 y 58 en las que participan un total de 90 cursantes. Dictan cursos de construcción en seco, electricidad, reparación de aires acondicionados y atención al cliente para empresas y comercios. Próximamente se prevé incluir una capacitación programación. Todos los cursos están a cargo de docentes de la UNLZ y tienen una duración de entre 30 y 100 horas, con certificación oficial entregada por la Universidad. “Las instituciones involucradas buscan dar una respuesta integral al tema de la reinserción laboral de las personas que se encuentran privadas de libertad”, explicó el secretario de Extensión de la UNLZ, Pablo Vellani, y resaltó: “Los internos nos recibieron con mucho entusiasmo, enseguida agotaron los cupos disponibles”. Este proyecto colaborativo conjuga la tarea del Ministerio de Justicia, que posibilitó la logística y los acuerdos con el Servicio Penitenciario y se encarga del financiamiento para compra de materiales, el Municipio, que a través de su bolsa de trabajo conecta a empleadores y personas que están en la búsqueda, y el Patronato de Liberados, la entidad encargada de hacer el seguimiento de las personas que salen en libertad. Para el dictado de las clases y las prácticas, se compraron herramientas e insumos. De esta forma, además de poner manos a la obra con lo aprendido a modo de simulación, los internos también realizan pequeños arreglos y mejoras en los penales. La predisposición de los alumnos también es destacada por los docentes que imparten las capacitaciones. “Ello ven próxima su salida en libertad y estos cursos significan una herramienta para poder comenzar a trabajar”, sostuvo Vellani. Además, otro de los objetivos de este proyecto es generar pertenencia, “que se sientan identificados con la universidad”, indicó Vellani. “El mensaje es que las puertas de la universidad están abiertas, que se caiga la barrera simbólica para que puedan continuar estudiando en nuestra casa”, concluyó. Alak visitó la Unidad Penitenciaria Nº 58 de Lomas de Zamora, y en ese marco también se presentó el libro “Privados de Libertad pero no de nuestras palabras”, resultado del trabajo realizado desde el programa Pabellones Literarios para la libertad, dependiente del Servicio Penitenciario provincial. Durante la actividad participaron también el Subsecretario de Inclusión penitenciaria, Diego Rao; la asesora y coordinadora del programa Pabellones Literarios, Julia Lezcano; la Directora Municipal de Reinserción Sociales de Lomas de Zamora, Viviana Guido; el Juez del Tribunal N° 7 de Lomas de Zamora, Roberto Conti; el Subsecretario de Extensión de la UNLZ, Nazareno Carissimo, y el director de Cultura de la Universidad, Gabriel Agri.

