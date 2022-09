Los ejes del discurso del Presidente en la ONU: atentado a CFK, Islas Malvinas y Ucrania

El presidente Alberto Fernández hablará este martes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en lo la que será su primera intervención presencial en este foro que reúne a líderes mundiales en la ciudad de Nueva York. La exposición del primer mandatario en el marco del 77º período de sesiones está prevista para las 18 (hora argentina) e incluirá un llamado a la paz en Ucrania y un repudio al atentado sufrido a principios de este mes por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, además de una reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, según adelantaron fuentes oficiales. En el marco de su agenda en Nueva York, por la mañana Fernández mantendrá una reunión bilateral con el primer mninistro de Haití, Ariel Henry; y a las 13 brindará la conferencia “Desafíos globales: una perspectiva latinoamericana” en la Universidad The New School, donde responderá preguntas de los estudiantes. En tanto, por la tarde, el Presidente expondrá en la Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria junto con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; el presidente de Senegal y de la Unión Africana, Macky Sall; el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken. Finalmente, por la noche, el mandatario participará de una cena de trabajo ofrecida a jefes de Estado por su par de Francia, Emmanuel Macron, en el Consulado de ese país.

