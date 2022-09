Zoonosis: este sábado llega una nueva jornada de vacunación antirrabica en los barrios

El Municipio de Almirante Brown informó que este sábado 17 de septiembre llevará adelante una nueva jornada itinerante de vacunación antirrábica para perros y gatos, en instituciones y plazas de las diferentes localidades y barrios de nuestro distrito. Una vez más, el Centro Municipal de Salud Animal y Zoonosis de Brown potencia los operativos de vacunación antirrábica con una jornada descentralizada que se extenderá de 10 a 13 horas. “Es para destacar que el pasado 10 de septiembre, en un operativo similar con un servicio descentralizado, un total de 2500 perros y gatos fueron desparasitados y recibieron la vacunación antirrábica”, señaló Mariano Cascallares, al tiempo que instó a las y los vecinos a acercarse a vacunar a sus animales. En esa ocasión miles de brownianos, se acercaron a los puestos de inmunización -sin turno previo- para vacunar a su perro o gato de forma segura y gratuita. De acuerdo a lo informado desde la gestión del intendente interino, Juan Fabiani, para este sábado, se vacunará en las siguientes instituciones y espacios públicos: – Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis – Martín Fierro y Monteverde, Burzaco. – Sociedad de Fomento “Almafuerte”, Pedro Echagüe 1898 Burzaco – Sociedad de Fomento “Mariano Moreno”, José Hernández y Powell, Claypole – Junta Vecinal “24 de Septiembre”, Centenario de Mayo y Comodoro Py, Adrogué. – Plaza Madre, Avellaneda y Sarmiento, Glew. – Paseo Bassetti, Mitre y Rocha (junto a la estación), José Mármol. – Plaza Eva Perón, Lahille y M. Acosta, Ministro Rivadavia. – Diomedes 600, esquina Ituzaingó, Malvinas Argentinas – Ceferino Namuncurá 462, barrio Las Latitas, San Francisco de Asís. – Barrio Monoblocks, Salaberry y Charcas, San Francisco Solano. – Plaza San Jerónimo, Balboa y Rivadavia, Rafael Calzada – Casa de la Niñez, Bouchard y Picaflor, San José. Cabe señalar que la iniciativa se lleva a cabo en el marco de la conmemoración, el próximo 28 de septiembre, del Día Mundial contra la Rabia. Por ese motivo durante todo el mes en curso Zoonosis Brown promoverá acciones de prevención y vacunación de los animales. Por último, vale recordar que la vacunación antirrábica es anual, obligatoria y gratuita, a partir de los tres meses de edad de cada animal. Para poder vacunarlos, los vecinos deberán llevar a su perro con correa y collar, mientras que a los gatos en una bolsa de red.

