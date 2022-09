Cascallares acompañó a estudiantes en una jornada de Derechos Humanos, Educación y Juventud

En el marco del Día de la Democracia y en un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, Mariano Cascallares encabezó una jornada de reflexión sobre Derechos Humanos, Educación y Juventud junto a estudiantes del distrito. La actividad se llevó adelante en el Centro de Arte y Cultura “Enrique Santos Discépolo”, ubicado en Eugenio de Burzaco N° 740, y tuvo como objetivo reflexionar desde una mirada crítica sobre el pasado y haciendo un lazo con el presente para proyectar la construcción de un futuro con más y mejor Democracia. La propuesta, que se replica también el 15 y 16 de septiembre con distintas actividades, se desarrolla en articulación con la Dirección de Juventud, la Dirección General de Derechos Humanos y la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología. “Estar juntos en una actividad como esta para pensar y debatir habla de una escuela moderna que genera oportunidades y nos abre la cabeza, para crecer como personas pero también desde lo colectivo, ese es el desafío. Gracias a toda la juventud por el compromiso y las ganas de siempre, sepan que de este lado siempre nos encontrarán para trabajar juntos”, apuntó Mariano Cascallares. De la actividad participaron la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos de Almirante Brown, Bárbara Miñán; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; la subsecretaria de Familia y Políticas Sociales, Leda Quintana; la coordinadora de Asuntos Estudiantiles, dependiente de la Dirección de Juventud, Melanie Ibáñez, y el inspector de Educación Superior, José Luis Gurtubay, entre otras autoridades.

