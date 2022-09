Echeverría: Testeos rápidos y gratuitos de COVID-19

El Municipio de Esteban Echeverría continúa con los testeos rápidos y gratuitos de COVID-19 en distintos puntos del distrito con el objetivo de generar una pronta detección de casos positivos y evitar la circulación comunitaria del virus. Las vecinas y los vecinos que deseen realizarse el control pueden concurrir sin turno previo con su DNI a las postas dispuestas en los días y horarios indicados. Los resultados se entregan luego de 15 minutos de realizado el test. • Plaza de los Fundadores (frente a la estación ferroviaria de Monte Grande): lunes a viernes, de 9 de 13 horas.

• Plaza 25 de Mayo (Adolfo Negro y Almafuerte, Luis Guillón): lunes a viernes, de 9 de 13 horas.

• Plaza de la Cultura (Evita y Mitre, El Jagüel): lunes a viernes, de 9 de 14 horas.

• Casa de las Juventudes (A. Rojas 359, Monte Grande): lunes a domingo, de 8 a 17 horas.

