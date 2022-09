Últimos días para inscribirse al concurso de música destinado a bandas y solistas

El Municipio de Esteban Echeverría informa que hasta el jueves 15 de septiembre a las 21 horas está abierta la inscripción para quienes quieran participar del Concurso de música para bandas y solistas a través del link https://forms.gle/ deMfdFb68L1toT3N8. Allí también podrán consultar las bases y condiciones. Aquellas personas que quieran inscribirse deberán tener entre 16 y 24 años y residir en el distrito. El concurso constará de distintas instancias en las que se seleccionarán cuatro solistas y cuatro bandas finalistas que tocarán en vivo en el Festival Cierre del Mes de las Juventudes de Esteban Echeverría. Quienes obtengan el primer puesto tendrán la posibilidad de grabar un videoclip y tres temas musicales en un estudio profesional. El segundo lugar podrá realizar un videoclip y, el tercero, grabar tres canciones en un estudio

