Este fin de semana “Brown a Cielo Abierto” desembarca por primera vez en Claypole

El Municipio de Almirante Brown continuará este fin de semana con las propuestas de esparcimiento y recreación para las familias en las localidades de nuestro distrito, que a su vez le dan impulso a las y los productores y emprendedores locales. Al respecto, para entretenimiento de chicos grandes, el festival familiar “Brown a Cielo Abierto” (BACA) por primera vez se instaló en Claypole. Lo hizo acompañado de la extensa y variada gastronómica que ofrecen los Brown Food Trucks. Organizadas por la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional del Municipio, las actividades del BACA arrancaron este viernes 3 de septiembre y proseguirán hoy, sábado 4, y mañana domingo 5 desde el mediodía en el Polideportivo ubicado sobre la avenida 17 de Octubre entre Suñé y Eduardo Torres en las inmediaciones de la estación ferroviaria de Claypole. Mariano Cascallares invitó a las familias brownianas a sumarse a esta iniciativa que recorre las localidades brownianas, al tiempo que el intendente interino Juan Fabiani destacó la variedad de actividades y de propuestas gastronómicas que genera “Brown a Cielo Abierto”. ENCUENTRO DE GASTRONOMÍA Y EMPRENDEDORES EN LONGCHAMPS Por su parte, este fin de semana en Longchamps habrá un nuevo encuentro de gastronomía y emprendedores, organizado por el Instituto Municipal de Economía Social. Tendrá lugar este sábado 4 y domingo 5 en el parque ubicado en Avenida La Aviación y Ricardo Davel, frente a la estación férrea de dicha localidad. Funcionará los dos días de 11 a 24 y por su escenario pasarán números artísticos y conjuntos locales. Se invitó a participar a las vecinas, a los vecinos y especialmente a las familias.

