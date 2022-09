Los principales dirigentes e intendentes de la región se solidarizaron con el atentado a Cristina

El país entró en un estado de conmoción por el ataque contra la Vicepresidenta, a quien un hombre trató de asesinar con un arma de fuego que habría alcanzado a gatillar a centímetros de su cabeza sin que saliera la munición, cuando estaba por ingresar a su casa en el barrio porteño de Recoleta. En este marco rápidamente los Jefes Comunales y principales dirigentes políticos de la región se solidarizaron con Cristina Fernandez El Diputado Bonaerense de Almirante Brown Mariano Cascallares publicó Toda mi solidaridad con @CFKArgentina y su familia frente al intento de magnicidio de esta noche. Condenamos el odio y todo intento de instalar la violencia que nunca debe imponerse sobre el debate de ideas en democracia. — Mariano Cascallares (@CascallaresPJ) September 2, 2022 El jefe de Gabinete provincial Martín Insauralde también se manifestó via Twitter Toda mi solidaridad con @CFKArgentina y mi absoluto repudio a este hecho de inusitada violencia que atentó contra su vida. Espero se determinen con celeridad las responsabilidades y el arco político en su conjunto repudie este hecho condenable en un estado democrático. — Martín Insaurralde (@minsaurralde) September 2, 2022 El Jefe Comunal de Florencio Varela Andrés Watson comentó vía redes Repudio con absoluta vehemencia el intento de asesinar a la vicepresidenta de la Nación, @CFKArgentina , que no solo puso en peligro su vida sino también a la Democracia. — Andrés Watson (@Andreswatsonok) September 2, 2022 El intendente de Lanús Nestor Grindetti también se hizo eco No podemos vivir de esta manera. Es gravísimo lo que le acaba de suceder a la Vicepresidente. Es inadmisible la violencia política. Me solidarizo con ella. https://t.co/zSpL1oelnp — Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) September 2, 2022 Fernando Gray Jefe Comunal de Esteban Echeverría señaló Mi solidaridad con la compañera vicepresidenta @CFKArgentina. Estos hechos de violencia son inadmisibles. — Fernando Gray (@fernandogray) September 2, 2022 Jorge Ferraresi Ministro de Hábitat de la Nación y ex intendente de Avellaneda manifestó Los discursos de odio alentados desde sectores de la política y amplificados por algunos medios de comunicación sólo podían cosechar acciones como estas. La gravedad institucional demanda un repudio absoluto de todos los espacios. Nuestra solidaridad siempre con @CFKArgentina. pic.twitter.com/PoHs8tIZ8L — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) September 2, 2022

Both comments and pings are currently closed.