El municipio de Brown recomienda descacharrar para prevenir el dengue, antes de la llegada de la primavera

El Municipio de Almirante Brown lanzó una serie de recomendaciones para la prevención del Dengue, principalmente vinculadas a la descacharrización hogareña para eliminar las larvas del mosquito “Aedes Aegipty”, antes de la llegada de la primavera y las altas temperaturas. “Solicitamos la colaboración de todos nuestros vecinos y vecinas para avanzar fuertemente con la descacharrización en nuestras casas, ya que es la única manera de prevenir la reproducción del mosquito transmisor”, sostuvo el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. En ese marco, la Comuna está profundizando las acciones y los operativos de limpieza y descacharrado con trabajos concretos por ejemplo en el Cementerio Municipal de la localidad de Rafael Calzada. El jefe comunal instó, en esa línea, a que la comunidad “controle y monitoree con regularidad los recipientes donde se puede acumular agua y vaciarlos o limpiarlos, ya que es la única vía que tiene el Aedes Aegipty para proliferarse”. “Si los recipientes no se pueden desechar porque se usan permanentemente, es importante que evitemos que acumulen agua, dándolos vuelta, o cambiándoles el agua y cepillándolos frecuentemente”, completó Cascallares. Debido a que las larvas del mosquito pueden resistir bajas temperaturas y condiciones de sequía, las medidas de prevención y control de criaderos deben realizarse de forma continua y durante todo el año. Cabe mencionar además que las tareas de fumigación no son suficientes para eliminar el mosquito ya que la aplicación de insecticidas es una medida destinada a eliminar a los mosquitos adultos, pero no a los huevos y a las larvas. Con tales objetivos, desde la Secretaría de Salud de Almirante Brown comunicaron una serie de recomendaciones a tener en cuenta para prevenir la proliferación del mosquito y eliminar todos los focos y eventuales criaderos: Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua como latas, botellas, neumáticos.

Dar vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve, como baldes, palanganas, tambores y botellas.

Cambiar el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días.

Limpiar las paredes de los recipientes con una esponja o cepillo a fin de desprender los huevos de mosquito que puedan estar adheridos.

Verificar y rellenar los floreros y portamacetas con arena húmeda.

Mantener los patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados.

Limpiar canaletas y desagües de lluvia de los techos.

Tapar los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua.

