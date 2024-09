Mataron de un tiro a una policía de la Bonaerense que trabajaba como chofer de una aplicación de viajes

Una policía de la Bonaerense, de 32 años e identificada como Daniela Fernanda Luna, fue asesinada de un tiro en el rostro cuando trabajaba como chofer de una aplicación de viajes, en Isidro Casanova, en el partido de La Matanza. La principal hipótesis del caso apunta a un robo. El hecho ocurrió este domingo por la madrugada, cuando un hombre alertó a efectivos de la misma fuerza de seguridad, que realizaban una recorrida preventiva en la zona, sobre la presencia del cuerpo de una mujer, aparentemente sin vida, dentro de un Ford Fiesta blanco que estaba detenido en la intercepción de Carlos Casares y Norquin. Al llegar, los agentes hallaron a Luna, sin signos vitales y recostada sobre el asiento del conductor. Luna tenía rango de Sargento y prestaba servicios en el Comando Sur de La Matanza. Además, era madre de dos niños. En el caso interviene el fiscal de Homicidios en turno del distrito, Claudio Fornaro y la DDI local. Los investigadores analizaron las imágenes de una cámara de seguridad particular, que registró el momento en el que el auto de la víctima se detiene sobre la senda peatonal de Carlos Casares y, pocos segundos después, desciende un hombre del vehículo, que se retira a pie. Luego, el mismo sospechoso fue captado por otro dispositivo de vigilancia, en dirección a la calle Norquin. Los policías, con esa información, se dirigieron a una propiedad ubicada a pocas cuadras del lugar del hecho y entrevistaron a sus dueños, quienes les permitieron ingresar. Mientras realizaban la requisa, se presentó el hijo de la pareja. Enseguida, los detectives lo reconocieron por los videos de seguridad. Se trata de un joven de 25 años, identificado como Sebastián Nicolás Ávila. Tras un allanamiento de emergencia, los investigadores incautaron en esa casa un celular que sería de la víctima y la presunta arma homicida, una Bersa Thunder Pro 9 mm, que estaba apoyada sobre un aparador, a un lado de una Virgen y una figura de Diego Armando Maradona. También secuestraron municiones. Tras conocerse la noticia, compañeros de la víctima y sus allegados, la despidieron por redes. “Ella es una de los tantos azules que salen a pelear a diario la situación económica, dado que sus sueldos son paupérrimos. Salió a trabajar para mantener una vida digna junto a sus dos pequeños soles sin saber que iba a ser sorprendida por la muerte. Gracias por tanto perdón por tan poco. Levanta tu vuelo joven ángel, el señor Jesús te espera en sus brazos para tu descanso eterno”, la despidió una usuaria en Facebook. A fines de julio, un policía de la Ciudad fue asesinado por dos motochorros que intentaron robarle, cuando circulaba con su moto por Camino Negro, en Lomas de Zamora. El mayor Juan Manuel Castelli iba a cumplir 42 años en septiembre y prestaba servicios en la Alcaldía N°12 de Saavedra. El sospechoso, de 25 años, fue detenido cuando llegó a su casa El sospechoso, de 25 años, fue detenido cuando llegó a su casa Fuentes del caso detallaron que le dispararon dos veces antes de fugarse sin robar nada. Los plomos impactaron en uno de sus brazos y en una pierna, ambos con orificio de entrada y salida. Murió por un paro cardiorrespiratorio en el hospital al que había sido trasladado. A principios de ese mismo mes, Carlos Molina, un capitán retirado de la Policía Bonaerense, fue asesinado en Paso del Rey, jurisdicción de Moreno, por cuatro delincuentes que le robaron su moto Honda CBX 250. Tras quitarle su vehículo, en medio de un forcejeo, le dieron un tiro en la cabeza. Molina había dejado la Bonaerense en mayo último; tenía 59 años. Su cadáver fue encontrado minutos después por sus compañeros de fuerza, frente a su casa, en la calle Graham Bell. No tuvo chance de un hospital. Un médico del SAME lo pronunció muerto en el acto.

