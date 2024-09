En septiembre el “Circuito de Ahorro en Brown” llega con una amplia variedad de productos accesibles

Durante el presente mes de septiembre vuelve el “Circuito de Ahorro en Brown” con numerosas alternativas de mercado para que las vecinas y vecinos de nuestro distrito puedan adquirir productos regionales a precios accesibles. El programa municipal incluye diversos espacios de comercialización con el objetivo no solo de promover el consumo local a través de los emprendedores sino de cuidar el bolsillo de los consumidores. “Seguimos sumando nuevas alternativas de comercialización a través del programa Circuito de Ahorro Brown, siempre con el compromiso de cuidar la economía de las familias brownianas además de fomentar el trabajo de nuestros emprendedores y emprendedoras”, indicó el intendente Mariano Cascallares. Para septiembre se prevén las siguientes actividades: Los miércoles 4, 11, 18 y 25 vuelve el Mercado de Cercanía a la Estación de Claypole (Av. 17 de Octubre y Nazca). Allí, de 9 a 14 horas los vecinos podrán adquirir frutas, verduras, pescados y productos de almacén, entre otros. Regresa también en septiembre el Mercado de Productores Familiares. La propuesta se emplazará el sábado 21 en la calle Balboa entre Cervantes y Rivadavia en la localidad de Rafael Calzada. En el lugar, de 10 a 14 horas, se podrá comprar frutas, verduras, lácteos, carne y pollo, entre otros productos. Por otro lado, la Feria de Productores y Productoras locales se instalará como todos los viernes de 10 a 14 horas en la plaza Cerretti de Adrogué (D. Toll y Cerretti). Mientras que los sábados de 10 a 16 estará en la Granja Educativa Municipal (Av. Juan B. Justo Nro. 1000). En ambos espacios se ofrecerán frutas, verduras, fiambres, embutidos, artículos de bazar, artesanías, mieles, huevos, panificados, plantas y plantines. Finalmente, los Mercados Bonaerenses llegan todos los martes y viernes de 9 a 14 horas a la Estación Longchamps, lado Este, con artículos locales, frutas, verduras y productos de almacén y dietética. Encuentros de emprendedores Cabe señalar además que, por otro lado, el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 llegan los encuentros de emprendedores y gastronomía a la Plaza Madre Teresa de Calcuta en San José (Frías y El Hornero). Mientras que el viernes 13, sábado 14, y domingo 15 la propuesta se repite en el Circuito Ciclístico de Glew (Jorge Newbery y Patria). Hace lo propio, el jueves 19, viernes 20, sábado 21 y domingo 22 en el Paseo de la Estación de Longchamps (Aviación y Davel). Finalmente, la iniciativa llega el viernes 27, sábado 28, y domingo 29 al barrio Don Orione, en la plaza Primavera de la Manzana 1 (Av. Monteverde y Av. Eva Perón). En dichos encuentros, de 11 a 24 horas, las y los vecinos podrán disfrutar de una amplia oferta gastronómica, artesanías y actividades recreativas para toda la familia.

