Cascallares participó junto a 400 estudiantes de una jornada de debate para potenciar la educación secundaria

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó la apertura del Pre Parlamento Juvenil del Mercosur junto a 400 estudiantes de nuestro distrito, en el marco de un programa provincial destinado a fortalecer las trayectorias educativas mediante espacios que promuevan la vida democrática, los derechos humanos y la conciencia social. La jornada se llevó adelante en la Casa de la Cultura donde Cascallares dio la bienvenida a estudiantes pertenecientes de 39 escuelas de gestión estatal y privada, quienes se dividieron luego en comisiones para abordar distintos ejes como inclusión educativa, género, DDHH, participación ciudadana, jóvenes y trabajo, comunicación y medios, ambiente e integración regional. “Nos pone muy felices ver la participación y el compromiso de nuestras juventudes para compartir experiencias y proponer mejoras en el sistema educativo secundario, porque estamos convencidos de que más que el futuro, son nuestro presente”, sostuvo Mariano Cascallares. La actividad fue una instancia previa, antes del Parlamento Juvenil del Mercosur (PJM), un programa provincial que consiste en el encuentro, la exposición y debate de estudiantes de nivel secundario, representantes de instituciones educativas de toda la Provincia de Buenos Aires. En este sentido, la propuesta –pensada para jóvenes entre 14 y 18 años- tiene como objetivo abordar temas vinculados con la vida presente y futura de las y los jóvenes, permitiéndoles la construcción de un posicionamiento propio mediante la elaboración de propuestas comunes. Con tales fines, el PJM busca promover la inclusión e intercambio de experiencias y fortalecer los trayectos educativos en pos de mejorar la educación secundaria, además de fomentar la tarea investigativa, analítica de distintas problemáticas y ejes que hacen a la vida educativa de la comunidad. Participaron también el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; la subsecretaria de Educación, María Gabriela Vranic; la directora del Instituto Municipal de las juventudes, Daniela Señorelli; y la jefa Distrital de Inspección Escolar, Mónica Vázquez.

