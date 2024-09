Cascallares entregó certificados a vecinos que formaron para el trabajo en el Parque Industrial de Brown

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, entregó certificados a mujeres de nuestro distrito que se formaron en el curso de Steel Frame, la técnica de construcción en seco que utiliza perfiles estructurales de acero. El mencionado curso de formación para el trabajo se dictó en el Parque Industrial de Burzaco. La entrega de las certificaciones tuvo lugar en la empresa Barbieri, donde se llevaron adelante las prácticas de la formación. Allí una veintena de vecinas celebraron no solo contar con nuevas herramientas en el rubro de la construcción sino también el poder reducir la brecha de género en dicho sector. El curso fue llevado a cabo articuladamente por el Municipio, las empresas brownianas A D Barbieri y su consultora y academia Consul Steel; Saint-Gobain y la Fundación Vamos a Zoomar. En la oportunidad Cascallares, que felicitó a las mujeres que se capacitaron, destacó: “Para nosotros es un orgullo realizar este tipo de acciones, estos procesos formativos, no solo porque brindan mejores herramientas para el mundo del trabajo que cada es más competitivo, sino porque estas experiencias nos permiten potenciar el trabajo en equipo”. En este sentido, el intendente se refirió a la tarea articulado con empresas del distrito tales como AD Barbieri y su centro de formación abierto a la comunidad, y con Saint-Gobain, además del trabajo mancomunado con instituciones intermedias, entre ellas, la fundación Vamos a Zoomar que impulsa el programa Zoomadoras “Mujeres que construyen”, que ofrece capacitaciones en obra, y promueve la empleabilidad y la reducción de la brecha de género en el rubro. Cabe señalar que el mencionado curso estuvo dirigido a mujeres y diversidades interesadas en aprender este innovador método constructivo, conocido por su resistencia y durabilidad, además de la rapidez de la construcción. Del curso también participó una vecina de Lomas de Zamora. Las participantes fueron capacitadas para ejecutar proyectos con el sistema Steel Frame con habilidades prácticas en el manejo de materiales y técnicas específicas. La formación en “Panelizado y Montaje de estructuras de steel Frame (Nivel 1)” incluyó módulos teóricos cuyas clases se llevaron adelante en el Centro de Formación e Innovación Productiva (CEFIP), y módulos prácticos que se desarrollaron en la empresa Barbieri. Participaron de la jornada, el secretario de Producción, Formación Profesional y Empleo, Federico Sassone; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el director Ejecutivo de la empresa Barbieri S.A, Julio Barbieri, el director Ejecutivo, Walter Barbieri, el Gerente en Consul Steel, Juan Barbieri, y el Líder de Inversión Social Estratégica en Consul Steel, Martin Wolfsdorf; la directora Corporativa de América Latina de Saint-Gobain, Macarena Ramírez y Mariano Bó, CEO Cluster Sur en Saint Gobain; el presidente de la Fundación Vamos a Zoomar, Pablo Lewin y la directora ejecutiva, Maia Ganon; la coordinadora del Programa Zoomadoras “Mujeres que construyen”, Carolina Carvalho; además de Matías Rodríguez instructor en Consul Steel; entre otros.

