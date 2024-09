La inflación en la Ciudad de Buenos Aires durante agosto fue del 4,2%

La inflación porteña fue del 4,2% el mes pasado, según informó el Instituto de Censos y Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, que detalló que el precio de los alimentos y bebidas subió 3,1% el mes pasado y 238,7% en los últimos doce meses. acumuló en los primeros ocho meses del año una suba de 106,8%. La trayectoria interanual se ubicó en 243,1%, de acuerdo a los datos del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. Así,. La trayectoria interanual se ubicó en 243,1%, de acuerdo a los datos del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. En julio, el IPCBA había sido del 5,1%. Hay que retroceder a febrero 2022 para encontrar un porcentaje un poco más bajo (4,1%) al de agosto. Del aumento del 106,8% en los primeros 8 meses, los precios de bienes subieron el 83,9% y los de los servicios el 126,3%. Qué rubros crecieron más que el promedio Transporte aumentó 9%, como resultado del ajuste en el valor del boleto de colectivo urbano. Le siguieron en importancia, las actualizaciones en la tarifa del viaje en taxi y en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos del uso del hogar. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles promedió un incremento de 4,4%, impactada principalmente las subas en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres. En menor medida, se destacaron los ajustes en las tarifas residenciales del servicio de suministro de agua y de electricidad, junto con alzas en los precios de los servicios para la reparación de la vivienda. Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba de 3,1%. Al interior de la división, los principales impulsos provinieron de Carnes y derivados (5,3%), Pan y cereales (4,1%) y Leche, productos lácteos y huevos (3,7%). Salud se elevó 5,4%, debido a los incrementos en las cuotas de la medicina prepaga. Le siguieron en importancia, las subas en los precios de los medicamentos. Durante agosto los bienes registraron una suba de 3,1%, por debajo de los servicios que aumentaron 4,9%.

