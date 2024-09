Con una amplia agenda de actividades llega el primer Festival Argentino de la Historieta de Brown

El Municipio de Almirante Brown informó que este sábado 7 y domingo 8 de septiembre llega a nuestro distrito la primera edición de ¡FAH!, el Festival Argentino de Historieta, el cual incluirá charlas, talleres, muestras, feria de editoriales, firma de ejemplares, la proyección de cortos y shows musicales, entre muchas propuestas más. La actividad, impulsada para toda la familia desde el Instituto Municipal de las Culturas junto con editores argentinos, tendrá su sede en la Casa de la Cultura de Adrogué, situada en Esteban Adrogué N°1224, de 14 a 20 horas con entrada libre y gratuita. “En consonancia con el Día de la Historieta, tenemos el privilegio de recibir este fin de semana al ¡FAH!, la primera edición del Festival Argentino de Historieta con casi 20 artistas y más de 30 sellos editoriales en dos jornadas repletas de actividades libres y gratuitas para disfrutar en familia”, destacó el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. En esta oportunidad, los vecinos y vecinas podrán disfrutar de un amplio abanico de actividades entre las que se encuentran la Feria de Editoriales con más de 30 sellos, talleres y charlas con reconocidos autores del medio, actividades para las infancias, la proyección de cortos y mediometrajes documentales y de animación, la firma de ejemplares, fanzines y shows. Entre los artistas que estarán presentes encabezando las charlas, talleres y actividades se encuentran Patricio Oliver, Aleta Vidal, Diego Greco, Nicolás Brondo, Kundo Krunch, Carlos Dearmas, Salvador Sanz, Luciano Vecchio, Femimutancia, Xina Ocho, Gustavo Sala, Esteban Podeti, Sergio IBañez, Quique Alcatena, Ignacio Noé, Horacio Lalia, Ariel Olivetti y Gerardo Zaffino. También el sábado se proyectarán los Cortos Juan Sáenz Valiente a las 18 horas, “¿Qué m!%*#@ es la realidad?”, a las 18:30, y desde las 19, el Documental “Hotel de las Ideas”; mientras que el domingo se presentará el Documental La Productora a las 18:15. Finalmente, esta importante actividad incluirá también un tour por el Paseo de la Historieta browniano que destaca las figuras de dibujantes e historietistas nacionales en la localidad de Rafael Calzada, en una extensión de 400 metros en la calle Lavalle.

