Campaña de vacunación contra el dengue: ¿Dónde y cuándo?

El ministro de Salud, Mario Russo, lideró una reunión con autoridades provinciales para definir el Plan Estratégico de Prevención y Control. Para más detalles, consulta la nota. El ministro de Salud, Mario Russo, se reunió con autoridades sanitarias provinciales para definir el Plan Estratégico de Prevención y Control del Dengue 2024-2025. Se trata de una serie de medidas para implementar en todo el país, con el objetivo de combatir la enfermedad antes del verano, cuando se estima que comenzarán a subir los casos, el plan consiste en una combinación de medidas de prevención, control territorial del mosquito aedes aegypti y vacunación focalizada. Medidas de prevención contra el dengue: cuándo y dónde comenzará la vacunación contra el mosquito El Plan Estratégico de Prevención y Control del Dengue 2024-2025 presentado por el Ministerio de Salud de la Nación se estructura en ocho componentes clave: Coordinación, planificación, financiamiento y monitoreo.

Investigación y vigilancia epidemiológica integrada y ajustes a medidas de salud pública.

Vigilancia virológica de las arbovirosis.

Manejo de casos, organización de servicios de salud, prevención y control de infecciones.

Vigilancia entomológica y control de vectores.

Comunicación y participación comunitaria.

Prevención por vacunas .

. Apoyo operacional y logística. Uno de los puntos clave es la vacunación focalizada, que se definió para las zonas endémicas en base a criterios de riesgo: epidemiológicos, geográficos, socioeconómicos y de acceso efectivo a servicios de salud. El objetivo es iniciar la vacunación en los departamentos con mayor incidencia de casos. Para lograr ese objetivo, la Nación realizó la adquisición de dosis para la vacunación focalizada en complemento del stock con los que cuentan las provincias que ya adquirieron para cumplir con lo proyectado en esta etapa. “Para nosotros, la población inicial para empezar a vacunar es entre 15 y 19 años, en sectores muy puntualizados, fundamentalmente en las provincias del NOA y el NEA, de acuerdo a la incidencia de la enfermedad que tuvieron este año y al acceso a la salud que tengan” Indicó el ministro Russo. Además, la estrategia también pone el eje en sostener las medidas de prevención y control territorial del vector durante todo el año, fortaleciendo las acciones contra el mosquito. Se conformó también una mesa de trabajo con los ministros provinciales tomando como ejes centrales el control local, la consulta temprana y el seguimiento domiciliario de casos. En cuanto a la atención de los pacientes, se puso en marcha la Red de Referentes Clínicos provinciales y la Guía de Lineamientos para la reorganización de los servicios de salud en situaciones de brotes o epidemias de dengue destinada a garantizar la atención adecuada y oportuna, reducir los tiempos de espera y el manejo de los casos de acuerdo a criterios de gravedad.

